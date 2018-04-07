لدى استقباله الأمير أندرو دوق يورك...د. خالد بن خليفة: الزيارة تعد خطوة أولى ورائدة لانطلاقة مركز الملك حمد للتعايش نحو العالمية المنامة في 7 ابريل / بنا / قام صاحب السمو الملكي الأمير أندرو دوق يورك بالمملكة المتحدة بزيارة لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، حيث كان في استقبال سموه ، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي.

وقال د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة إن " زيارة الامير أندرو لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي تعد خطوة أولى ورائدة لانطلاقته نحو العالمية، وهو مكسب حقيقي لفتح آفاق جديدة في العلاقات مع مؤسسات ومراكز عريقة دوليا، خصوصا وأنها جاءت على اعلى مستوى قيادي دولي"، مضيفا الى أن زيارة سمو الأمير للبحرين عموماً تجسد رغبة بريطانيا القوية وحرصها على التواصل البناء على أعلى المستويات، وضمان استمرارية البعد العميق لهذه العلاقة.



وقد جرى خلال الزيارة استعراض جوانب مضيئة من العلاقات التاريخية والثقافية العريقة التي تربط مملكة البحرين بالمملكة المتحدة، وتوثق الروابط بين البلدين الصديقين وتؤكد على عمقها الاستراتيجي، فضلا عما حققته البحرين من انجازات في إطار تعزيز قيم التسامح والسلام الذي تعود جذوره الى أكثر من مائة عام من تاريخ البحرين.



كما التقى سموه بنواب الرئيس وأعضاء مجلس امناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، حيث أعرب سموه عن اعجابه البالغ بما تمتاز به مملكة البحرين من ثراء وتنوع ثقافي واجتماعي وعقائدي وديني وعرقي، الامر الذي يؤهلها لتكون مثالا يحتذى به ومركزا عالميا لنشر ثقافة الانفتاح والتنوع والسلام والإنسانية على نطاق واسع.



كما ثمن الزيارة التاريخية المهمة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير أندرو دوق يورك بالمملكة المتحدة لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي ومركز عيسى الثقافي، والتي عززت من مكانته كصرح معماري شامخ ذو إشعاع حضاري منفتح على مراكز الفكر الرصين في العالم.







خ.ب/ع ذ



بنا 1138 جمت 07/04/2018













عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/04/07 - 02 : 04 PM