نائب رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى : سباق جائزة البحرين حدث له أبعاد رياضية واجتماعية واقتصادية وثقافية كثيرة المنامة في 7 ابريل/ بنا / أكد نائب رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى محمد جلال أن سباق جائزة البحرين هو حدث له أبعاد اجتماعية واقتصادية وثقافية ولا يمكن حصره في الجانب الرياضي فقط، مشيراً إلى أن الفعاليات المصاحبة التي تنظمها حلبة البحرين الدولية مثل العروض الترفيهية والاسواق الشعبية وألعاب الاطفال تحول الحدث إلى مهرجان عائلي ترفيهي يجتذب جميع أفراد الاسرة، موضحاً بأن السباق يشكل متنفسا للأسر التي تبحث عن برامج ترفيهية جديدة ممتعة.

وقال جلال إن الحلبة نجحت خلال الاربعة عشر عاما الماضية في إقامة عدد من الفعاليات المصاحبة التي نالت إعجاب الجميع، مؤكداً كذلك على ضرورة استغلال الحدث للترويج لثقافة اظهار الوجه الحضاري المشرق عن المملكة، واضاف أن السباق يشكل فرصة مثالية لتعريف السياح من مختلف شعوب العالم بحضارة وثقافة البحرين، وينقل لهم تاريخها وعاداتها وتقاليدها، عندما يندمجون في المجتمع البحريني ويزورون مختلف الاماكن السياحية والتراثية.



وأضاف نائب رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى أن البحرين دخلت التاريخ من أوسع أبوابه عندما استضافت سباق الفورمولا واحد عام 2004 وقد أظهرت نجاحاً منقطع النظير في احتضان السباق الذي شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً، معرباً عن ثقته الكبيرة في قدرة الحلبة في تنظيم سباق متميز من جميع النواحي في ظل وجود كوكبة من الكوادر الوطنية التي تمتلك القدرة والكفاءة، مطالباً جميع المواطنين بحضور فعاليات السباق والاستمتاع بالاجواء الرياضية والعائلية والترفيهية الجميلة التي يتميز بها السباق.





ت/و





خ.ب/ع ذ



بنا 1137 جمت 07/04/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/04/07 - 54 : 02 PM