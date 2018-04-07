الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال إطارات السيارات إلى غزة غزة في 07 أبريل/ بنا / أعلنت اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع في قطاع غزة، اليوم السبت، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت اللجنة بمنع إدخال إطارات السيارات عبر معبر كرم أبو سالم التجاري إلى التجار في غزة.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن رئيس اللجنة رائد فتوح قوله : "إن سلطات الاحتلال أبلغت اللجنة بوقف التنسيق لأربع شاحنات محملة بالإطارات المطاطية لتجار في غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق القطاع، والتي كان مقررا إدخالها يوم غدٍ الأحد".

وكان آلاف الشبان المشاركين في مسيرات سلمية على طول الشريط الحدودي شمال وشرق القطاع، أحرقوا إطارات مطاطية، في جمعة "الكوشوك" لإرباك جنود وقناصة الاحتلال، الذين يستهدفون المواطنين بالرصاص الحي والمتفجر قرب السياج الحدودي الفاصل.







و.ش/ع ذ



بنا 1040 جمت 07/04/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/04/07 - 53 : 01 PM