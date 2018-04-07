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مقتل وإصابة 28 شخصا في حادث اصطدام حافلة بكندا
2018/04/07 - 50 : 01 PM
أوتاوا في 07 أبريل/ بنا / لقى 14 شخصا مصرعهم فيما أصيب 14 آخرون خلال اصطدام حافلة تقل فريق هوكي للناشئين بمقطورة في ساسكاتشوان في كندا.
وذكرت وكالة "ذا كنديان برس للأنباء" أن 14 آخرين كانوا على متن الحافلة التي تقل فريق هامبولت برونكوس أصيبوا في الحادث الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة في منطقة تيزدال الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر شمالي ريجينا.
وقالت الشرطة المحلية إن الجهود مازالت تبذل لإنقاذ المصابين، " وهذا يظل هدفنا الرئيسي في الوقت الراهن وبالتالي لدينا معلومات محدودة متوفرة".




و.ش/ع ذ

بنا 1039 جمت 07/04/2018


عدد القراءات : 39         اخر تحديث : 2018/04/07 - 50 : 01 PM
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