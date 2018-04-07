لرفع مستوى التأثير الإيجابي للبرنامج وزيادة رقعة المستفيدين .. رئيس لجنة "معاً" يبحث التعاون مع مديرية المحرق لتغطية كافة مدارس المحافظة المنامة في 7 ابريل / بنا / أكد معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة رئيس لجنة مكافحة العنف والادمان (معاً) أن اللجنة تضع نصب عينيها ضرورة تغطية جميع مدارس مملكة البحرين بالتعاون من المديريات الأمنية وفقاً لاستعدادات وخطة البرنامج التنفيذية التي ستطبق خلال الفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠١٧-٢٠١٨ ضمن مساعي اللجنة لرفع مستوى التأثير الإيجابي للبرنامج وزيادة رقعة المستفيدين بكل المراحل العمرية.

وقال معاليه" وضع البرنامج عدّة أهداف ترمي إلى: إعادة وتأهيلِ وتوجيهِ سلوك الطلبة عن طريق مساعدتهِم في التخلي عن سلوك مُعين وذلك بمتابعتهم أول بأول، ومن ثم تقييم وتقويم النتائج الراجعة لأجل دراسة مدى استمرارية تأثير محفزات السلوك على شخصية الطالب، خصوصاً وأن مضي البرنامج بتنفيذ فعاليته التوعوية يأتي انطلاقاً من توجيهات معالي الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية الهادفة الى تعزيز مفهومي الأمن الاجتماعي والسلم الوطني بين مختلف القوى والأفراد".

جاء ذلك أثناء زيارة رئيس لجنة "معاً" لبحث أوجه التعاون مع مديرية شرطة محافظة المحرق وكان في استقباله مدير عام المديرية العميد فواز حسن الحسن بحضور كلاً من السيد علي أحمد أميني مدير برنامج معاً والملازم أول فهد العلوي المنسق الأمني بالمحافظة، ومحمد الخالدي رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة.

وخلال اللقاء بحث رئيس لجنة "معاً" سبل التعاون المشترك مع مدير عام المديرية لزيادة معدل تغطية جميع مدارس محافظة المحرق من خلال الاستفادة من جهود شرطة المجتمع التابعين للمديرية وذلك بنظام الدوام الجزئي في كل مدرسة بالمحافظة، مؤكداً معاليه بأن اللجنة عازمة على مواصلة تبادل المنفعة والتعاون مع جميع مديريات مملكة البحرين لزيادة العدد الطلبة المستفيدين والمدارس التي سيتم تغطيتها عبر تكليف كل شرطي مجتمعي منفذ تابع للمديرية بتغطية مدرستين في الفصل الدراسي الواحد.

كما نوه بأن زيارة مديرية المحرق تعتبر الثانية بعد مثيلتها العاصمة وذلك للسير نحو تنفيذ مضامين الخطة التنفيذية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها المديرية في حفظ أمن المواطنين والمقيمين وتعزيز عرى الشراكة المجتمعية بين الأهالي لما تتميز به محافظة المحرق من اصالة وتقارب بين اهاليها وموروث اجتماعي توارثه الأبناء عن الأجداد.





ع إ ح/ع ذ



بنا 1018 جمت 07/04/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/04/07 - 57 : 01 PM