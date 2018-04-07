أبو الفتح : طرح مشروع تطوير حال المزروعات في شارع الشيخ عيسى في مناقصة عامة ‎المنامة في 7 ابريل / بنا / كشف سعادة د. نبيل محمد أبو الفتح وكيل الوزارة لشئون البلديات في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أن الوزارة قد عكفت على اجراء دراسة شاملة لحال المزروعات في شارع الشيخ عيسى بن سلمان حيث لوحظ تقزم الأشجار وصعوبة نموها.

‎وبين أبو الفتح أن سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني قد قام وفق القرار الوزاري في 20 ديسمبر 2015 (قرار وزاري رقم 131 لسنة 2015) بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع تردي المزروعات على شارع الشيخ عيسى بن سلمان برئاسة مدير إدارة الخدمات البلدية المشتركة، وقد انتهت هذه اللجنة الفنية من أعمالها في 1 مارس 2016 وسلمت تقريرها متضمنا التحليل الفني العام والحلول والمقترحات والمعوقات وكذلك التكلفة التقديرية لعلاج المشكلة.



‎وأضاف "على ضوء هذا التقرير الفني فإن الوزارة قد باشرت بالفعل في تنفيذ الحلول المقترحة من خلال التوجه للحل الجذري، حيث انتهت الوزارة بالفعل من اعداد الخرائط التفصيلية لكامل المنطقة ووصلت لمرحلة التراخيص الأخيرة كما تم التقدم للجهات المعنية للحصول على الموافقة المالية المسبقة تمهيدا لطرح مشروع تطوير حال المزروعات في شارع الشيخ عيسى بن سلمان في مناقصة عامة لعلاج المشكلة".



‎وأكد أبو الفتح أن الوزارة ومن منطلق حرصها على التشجير والتجميل في الشوارع العامة ومن خلال مراقبتها لوضع التشجير في شارع الشيخ عيسى بن سلمان فإن اللجنة الفنية المكلفة قامت بتقسيم العمل على 3 مناطق رئيسية على النحو الآتي:



‎1) المنطقة الأولى تقاطع كوبري الجنبية (مدخل جسر الملك فهد) والتي تضم أيضا تقاطع الجسرة.

2) المنطقة الثانية على شارع الشيخ عيسى (من تقاطعات كوبري شارع الشيخ عيسى والشيخ خليفة إلى تقاطع كوبري الخارطة).

3) المنطقة الثالثة على شارع الشيخ عيسى (من تقاطع الخارطة إلى تقاطع كوبري أم الحصم).

‎وأضاف "بموجب هذا التقرير الفني فإن الوزارة قد باشرت بالفعل في تنفيذ الحلول المقترحة من خلال التوجه للحل الجذري وهي ستطرح قريبا مناقصة عاملة لحل مشكلة المياه والأرض الزراعية في الشارع بما يمكن المزروعات من النمو بشكل طبيعي".



‎وشدد أبو الفتح على أن الوزارة بصدد الانتهاء من كافة الإجراءات الفنية والمالية في أسرع وقت ممكن بما يمكن من تطوير التجميل والتشجير على امتداد شارع الشيخ عيسى بن سلمان وتقاطعاته.





خ.ب/ع ذ



بنا 0952 جمت 07/04/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/04/07 - 59 : 12 PM