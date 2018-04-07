مدير عام بلدية المنطقة الشمالية لوحات ارشادية وتوعوية على سيارات جمع القمامة المنامة في 7 ابريل / بنا / أكد مدير عام بلدية المنطقة الشمالية المهندس يوسف بن إبراهيم الغتم على أهمية ممارسة الدور التوعوي بأهمية الحفاظ على النظافة العامة والارتقاء بالبيئية ".

وقال الغتم خلال لقاء مع شركة النظافة "اوربا سير" التي عرضت احدى الشاحنات طبعت عليها لوحات ارشادية بأوقات اخراج النظافة والخط الساخن " نسعى أن نصل بمسجات توعوية للجمهور بوضع عبارات إرشادية وتوعوية على سيارات جمع القمامة الهدف منها خلق وعي بأهمية الحفاظ على النظافة وبتحديد أوقات استخراج القمامة والخط الساخن ".



ودعا الغتم " الى ضرورة تعاون الجميع في موضوع النفايات من حيث الالتزام بوقت إخراج القمامة إضافة الى تعاونهم في الالتزام بالقانون والحفاظ على النظافة العامة " ، كما الغتم الجميع الى ممارسة دورهم الرقابي، والتبليغ عن أية مخالفات في هذا الشأن تعود بالضرر على البيئة .



ورأى الغتم أن مهمة النظافة لا يمكن أن تتحملها جهة دون أخرى ، فالجميع شريك في الحفاظ على مستوى النظافة، والجميع شريك أساسي في الحفاظ على مكتسبات الوطن والنهوض به .



وأوضح الغتم أن البلدية تسعى الى تحسين خدماتها، وتسخير كافة الإمكانيات من اجل الحفاظ على النظافة، مشيراً إلى أنه سيتم عمل أغطية على حاويات القمامة وستعمل البلدية على توزيعها بشكل تجريبي لدراسة مدى ملائمتها".

ودعا الغتم "المواطنين والمقيمين إلى الشراكة مع البلدية وشركة النظافة من أجل المساهمة في أنجاح أي تقنيات جديدة للحافظ على مستوى النظافة في مناطقهم".





خ.ب/ع ذ



بنا 0938 جمت 07/04/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/04/07 - 47 : 12 PM