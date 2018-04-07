الكويت ترفع مسودة بيان لمجلس الأمن تطالب بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني نيويورك في 07 أبريل/ بنا / قال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي إن دولة الكويت قدمت أمس مسودة بيان صحفي آخر لمجلس الامن على إثر استمرار قتل المتظاهرين الفلسطينيين في غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وأعرب السفير العتيبي في مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك عن أمله بألا يتم اعتراض مسودة البيان الصحفي مرة أخرى من أحد أعضاء المجلس كما حصل في الأسبوع الماضي، بحسب ما اوردت وكالة الانباء الكويتية.



وجدد إدانة الكويت وبأشد العبارات الممارسات الإسرائيلية واستخدام العنف ضد المتظاهرين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة والتي اسفرت عن استشهاد 8 فلسطينيين واصابة اكثر من الف اخرين، مشددا على ضرورة توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.



واشار السفير العتيبي الى أن دولة الكويت دعت في الأسبوع الماضي لجلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة التطورات في غزة وعممت على أعضاء المجلس حينها مسودة بيان صحفي حول تلك الأحداث.



وأوضح أن هذه المسودة حظيت بتأييد الغالبية الساحقة من أعضاء المجلس إلا أن الولايات المتحدة اعترضت على ذلك البيان رغم أن صيغته لا تمثل حقيقة الموقف الكويتي والعربي تجاه ما يحصل في غزة الا ان دولة الكويت حرصت على ان يكون متوازنا ومقبولا من جميع الأطراف.

واكد العتيبي أن دولة الكويت مستمرة في واجبها ومساندتها للحق الفلسطيني وجهودها بمطالبة مجلس الامن بأن يكون له موقف وردة فعل تجاه الاحداث في غزة داعيا المجلس الى الاضطلاع بمسؤولياته.













و.ش/ع ذ



بنا 0828 جمت 07/04/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/04/07 - 34 : 11 AM