المستشار الحمر يستقبل السفير الكويتي ويشيد بالعلاقات الأخوية بين البلدين المنامة في 7 أبريل / بنا / استقبل سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الاعلام بمكتبه بقصر القضيبية هذا اليوم عميد السلك الدبلوماسي سعادة الشيخ عزام مبارك الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة.



ورحب السيد الحمر بالسفير الكويتي، مشيداً بالعلاقات الأخوية الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين وبجهود السفير في تطوير هذه العلاقات المتميزة والتنسيق المشترك في المجالات كافة لكل ما فيه خير وصالح الشعبين الشقيقين.



من جهته هنأ السفير الشيخ عزام سعادة المستشار بمناسبة فوزه بجائزة "شخصية العام الإعلامية" في منتدى الإعلام العربي بدبي في دورته السابعة عشرة، وتكريمه من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس الوزراء حاكم دبي.



وأعرب السفير الشيخ عزام عن شكره وتقديره للمستشار الحمر، مشيدا بعمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين.



كما بحث الجانبان أوجه التعاون والتنسيق الثنائي المشترك في مختلف المجالات خاصة في المجالين الاعلامي والثقافي.



أ.أ.ش









خ.ب/ع ذ



بنا 0806 جمت 07/04/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/04/07 - 02 : 12 PM