وزير شئون الكهرباء والماء يستعرض مشاريع الطاقة المتجددة مع اقسام الطرق بوزارة الاشغال المنامة في 7 ابريل / بنا / استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء في مكتبه بمبنى هيئة الكهرباء والماء وفداً من مسئولي ومهندسي أقسام مشاريع وتخطيط وتصميم الطرق بوزارة الاشغال والبلديات والتخطيط العمراني تتقدمهم المهندسة هدى فخرو الوكيل المساعد للطرق والمهندس ابراهيم الحواج الوكيل المساعد للخدمات الفنية وعدد من المدراء والمسئولين، وفي بداية اللقاء رحب الدكتور ميرزا بالحضور وقدم لهم عرضاً مرئياً حول مشاريع الطاقة المستدامة في مملكة البحرين والتعاون المنشود من الأجهزة الحكومية ذات العلاقة ومن بينها وزارة الاشغال والبلديات والتخطيط العمراني، حيث قام الوزير ميرزا بشرح الخلفية والتسلسل التاريخي لإنشاء وحدة الطاقة المستدامة التي تعنى بتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، والأهداف الوطنية التي أقرتها الحكومة الموقرة بالنسبة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وخطة العمل التي يتم متابعتها من اللجنة الوطنية برئاسة وزير شئون الكهرباء والماء والتي تشكل اقسام الطرق جزءاً من خطة العمل هذه، وبالأخص فيما يتعلق بتركيب أنظمة الطاقة المتجددة في المشاريع الكبرى مثل الجسور ومسارات الخدمات.

وفي هذا الصدد أشاد وزير شئون الكهرباء والماء بالتعاون البناء والملموس من قبل جميع المسئولين والعاملين بوزارة الاشغال والبلديات والتخطيط العمراني وعلى رأسهم الوزير المهندس عصام بن عبدالله خلف ومتابعته الشخصية واهتمامه بتعزيز دور الوزارة واسهاماتها في مشاريع الطاقة المتجددة تحقيقاً للأهداف الوطنية والرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030م.



من جانبهم اعرب المسئولون بأقسام مشاريع وتخطيط وتصميم الطرق عن شكرهم وتقديرهم للوزير والمسئولين على هذا الشرح والمعلومات عن مشاريع الطاقة المتجددة القائمة والمستقبلية والتي أعطتهم تصوراً واضحاً حول دورهم المنوط بهم في تحقيق ما تسعى اليه مملكة البحرين من غايات وأهداف كبرى في هذا الخصوص، مؤكدين تعزيز التعاون القائم بينهم وبين وحدة الطاقة المستدامة لكل ما من شأنه تحقيق الرفعة والتقدم والازدهار لهذا الوطن العزيز.







م.ف.ق/ع ذ



بنا 0804 جمت 07/04/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/04/07 - 07 : 11 AM