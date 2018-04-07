رئيس الوزراء الماليزي يحل البرلمان لإجراء الانتخابات العامة الرابعة عشرة كوالالمبور في 7 أبريل/ بنا / وقع السلطان محمد الخامس ملك ماليزيا أمس مرسوماً لأجل حل مجلس النواب اليوم، السبت، مما يمهد الطريق أمام إجراء الانتخابات العامة الرابعة عشرة . بحسب وكالة الانباء الماليزية " برناما ".



وكان الإعلان عن الحل، قام به رئيس الوزراء السيد محمد نجيب عبد الرزاق أمس، ويبث مباشرة عبر وسائل الإعلام المحلية والحساب الرسمي لرئيس الوزراء، بعد الحصول على موافقة الملك الـ15 السلطان محمد الخامس .



وعقب هذا الإعلان، قامت خمس ولايات وهي صباح، وبرليس، وجوهور، ونجري سمبيلان وملقا بالإعلان عن حل مجالسها اعتباراً من اليوم، السبت.



ونقلت " برناما " عن مفوضية الانتخابات الماليزية، أنه حتى الربع الأخير من عام 2017، بلغ عدد الناخبين المسجلين 14.9 مليون شخص .



ووفقاً للمادة 55 (4) من الدستور الاتحادي، فإن الانتخابات العامة يجب إجراؤها في غضون 60 يوماً من تاريخ حل البرلمان .



يشار إلى أنه سيتم انتخاب ما مجموعه 222 مقعداً برلمانياً و505 مقاعد مجلس الولايات بالاقتراع المباشر، ما عدا ولاية سراواك التي أجرت الانتخابات في 7 مايو/أيار 2016م .







ع ذ



بنا 0742 جمت 07/04/2018





عدد القراءات : 70 اخر تحديث : 2018/04/07 - 47 : 10 AM