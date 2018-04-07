الحكم بالسجن 24 عاما على رئيسة كوريا الجنوبية السابقة سيئول في 07 أبريل/ بنا / أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية حكما بالسجن 24 عاما وغرامة مالية قدرها 16.8 مليون دولار على الرئيسة السابقة بارك كون-هيه المتهمة بإساءة استخدام السلطة.

وذكرت وكالة الأنباء "يونهاب" ان السلطة القضائية أصدرت حكما صارما على ضلوع الرئيسة السابقة "بارك" في فضيحة سوء استخدام السلطة التي أدت إلى موجة استياء عارم وسط الشعب الكوري.



وقالت المحكمة "إن المتهمة قامت بإساءة استخدام سلطة رئيس الدولة الموكلة لها من الشعب ، مما أدى إلى ارتباك كبير في نظام الدولة، وخلعها من سدة الحكم كأول رئيس في تاريخ البلاد يتم تجريده من السلطة.

وأشارت المحكمة إلى أن بارك استخدمت سلطة رئيس الدولة بصورة غير شرعية خارج اللوائح في جمع التبرعات مع صديقتها المقربة تشوي سون -سيل لصالح مؤسسة مير وكي سبورت التي انطلقت منها شرارة فضيحة الفساد.



وكانت النيابة العامة طالبت بتوقيع عقوبة السجن على الرئيسة السابقة 30 عاما بعكس الحكم الصادر بحق صديقتها الشريكة في التهم تشوي سون-سيل، والتي حكم عليها بالسجن 20 عاما.





و.ش/ع ذ



بنا 0721 جمت 07/04/2018





عدد القراءات : 74 اخر تحديث : 2018/04/07 - 29 : 10 AM