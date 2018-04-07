اختتام التمرين العسكري المشترك "نمر الصحراء 5" بين القوات البرية الإماراتية والماليزية أبوظبي في 7 أبريل / بنا / اختتمت على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة فعاليات التمرين العسكري المشترك "نمر الصحراء 5" بين القوات البرية الإماراتية والقوات البرية الماليزية بحضور العميد الركن سعيد راشد علي الشحي نائب قائد القوات البرية الإماراتية والفريق أول داتو سري الكفل بن حاج قاسم قائد جيش القوات المسلحة الماليزية .



و ذكرت وكالة انباء الإمارات ، أن التمرين المشترك "نمر الصحراء 5" يأتي في اطار حرص القيادة الإماراتية الدائم على دعم وخلق شراكات متميزة بين البلدين الإماراتي و الماليزي في المجالات كافة وتوسيع آفاق التعاون بما يحقق الرؤية المشتركة في تبادل الخبرات وتعزيز العمل العسكري بين الجانبين لرفع مستوى الأداء والكفاءة القتالية والعمل بروح الفريق الواحد وفق استراتيجية الارتقاء بالمستوى العام والجاهزية القتالية للقوات البرية واكتساب الاحترافية في التعامل مع الأجهزة والأسلحة الحديثة في مختلف بيئات مسارح العمليات .



وحقق التمرين المشترك " نمر الصحراء 5 " نجاحاً كبيراً مما يعكس اهتماما وحرصا من جانب القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية على رفع مستوى القدرات والكفاءة القتالية وفق استراتيجية واضحة المعالم وللمساهمة في تطوير مهارات وقدرات منتسبي القوات البرية لدولة الإمارات العربية المتحدة الذين يذودون عن حمى تراب وطنهم .





م.ف.ق/ع ذ



بنا 0635 جمت 07/04/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/04/07 - 46 : 09 AM