ولي العهد السعودي يبحث مع شركة أبل إثراء المحتوى العربي التعليمي وتطوير التطبيقات في المملكة سان فرانسيسكو في 7 ابريل / بنا / قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بزيارة اليوم لشركة أبل في وادي السيلكون بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، والتقى خلالها الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك، حيث استعرضا أوجه الشراكة من خلال عدد من المشاريع المشتركة بين الطرفين، ومنها المشاركة في تطوير التطبيقات في المملكة العربية السعودية، وكذلك إثراء المحتوى العربي التعليمي في بيئة الفصول الدراسية مما يعزز تطوير منهج تعليمي ابداعي لطلاب التعليم العام.

وحسب ما افادت وكالة الأنباء السعودية فإن الاجتماع شهد بحث فرص العمل على تمكين الشباب السعودي من الحصول على التدريب في مقر الشركة واطلع على العروض التقنية في التعليم والصحة والتسويق.

كما زار ولي العهد السعودي مسرح ستيف جوبز واستمع لعروض عن التطبيقات الصوتية الحديثة التي تعمل عليها الشركة.



م.ف.ق/و.ش



بنا 0601 جمت 07/04/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/04/07 - 22 : 09 AM