استشهاد فلسطينيين اثنين متأثرين بجراحهما خلال المواجهات مع الاحتلال شرق قطاع غزة غزة في 07 أبريل/ بنا / استشهد فلسطينيان فجر اليوم السبت احدهما صحفي، متأثرين بجراحهما كانا أصيبا بها امس خلال المواجهات شرق قطاع غزة.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن مصادر طبية استشهاد حمزة عبد العال 20 عاما متأثرا بجراحه أصيب بها أمس شرق البريج وسط القطاع، وكذلك الصحفي ياسر مرتجى متأثرا بجروحه التي أصيب بها شرق خان يونس جنوب القطاع، خلال تغطيته المواجهات شرق مدينة خان يونس.



واوضحت ان حصيلة شهداء المواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي امس ارتفعت إلى 10 شهداء وإصابة 1354 آخرين منهم 491 بالرصاص الحي والمتفجر بينهم 33 جريحاً بحالة خطيرة.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة من الدبابات والمدرعات وجنود القناصة، واستخدمت خراطيم المياه العادمة، لقمع المسيرات السلمية على الحدود الشرقية والشمالية من القطاع.



وتصدى الشبان والفتية بالحجارة والزجاجات الفارغة وإشعال إطارات مطاطية لإرباك قناصة الاحتلال، الذين يستهدفون المشاركين في المسيرات.

واوضحت مصادر طبية إن العديد من المصابين بالرصاص الحي كان لديهم تهتكات كبيرة في الأنسجة، وفتحات كبيرة مكان الإصابة، مما يدلل على أن الرصاص المستخدم هو من الرصاص الحي المتفجر.





و.ش



بنا 0552 جمت 07/04/2018





عدد القراءات : 3 اخر تحديث : 2018/04/07 - 22 : 09 AM