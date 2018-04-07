مقتل جندي نيجيري من قوات حفظ السلام خلال هجوم مسلح في مالي باماكو في 07 أبريل/ بنا / اعلنت بعثة الامم المتحدة في مالي مقتل جندي نيجري في قوة حفظ السلام في هجوم على مدينة "غاو" كبرى مدن شمال البلاد.

واشارت البعثة في بيان الى ان عدد جنودها الذين قتلوا في "اعمال عدائية" في مالي تجاوز المئة.



وكان مسلحان مجهولان فتحا النار على آلية للبعثة في مدينة غاو بحسب البيان الذي اكد ان جنديا لحفظ السلام كان يقود الآلية توفي متأثرا بجروحه خلال نقله الى المستشفى.

وفي وقت سابق قتل جنديان تشاديان في "أجيلهوك" شمال شرق مالي واصيب عشرة آخرين، ما يرفع حصيلة القتلى الى 102 من جنود حفظ السلام.



وقد ادانت فرنسا امس الهجوم الذي استهدف معسكر البعثة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في "أجيلهوك" شمال شرق مالي.





و.ش



بنا 0540 جمت 07/04/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/04/07 - 21 : 09 AM