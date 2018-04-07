المرصد السوري: ارتفاع قتلى قصف النظام السوري والروسي على مناطق دوما الى 40 دمشق في 07 أبريل/ بنا / ارتفعت حصيلة قتلى قصف النظام السوري والروسي على مناطق دوما في الغوطة الشرقية الى 40 مدنيًا على الأقل.

وتعد مدينة دوما آخر جيب لمقاتلي فصيل جيش الاسلام قرب دمشق، حيث استعادت قوات النظام السوري خلال الأسابيع الماضية السيطرة على كامل الغوطة الشرقية.



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ان عدد قتلى القصف ارتفع إلى 40 مدنيا على الأقل إثر تصاعد الغارات الجوية على المدينة.

ووصف رامي عبد الرحمن رئيس المرصد السوري لوكالة الأنباء الألمانية القصف بأنه "هستيري" وتحدث عن مئات الغارات على دوما



وأضاف أن الغارات الجوية والقصف تزامنت مع هجوم بري نفذته قوات الحكومة السورية على القطاع الجنوبي الغربي والشرقي من دوما.









و.ش



بنا 0523 جمت 07/04/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/04/07 - 21 : 09 AM