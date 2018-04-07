مطالعات الصحف في البحرين

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2018/04/07 - 20 : 09 AM
المنامة في 7 أبريل/ بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم السبت بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية، على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:
/سمو ولي العهد: البحرين تعتز وتفخر بالكوادر الوطنية ودورها في نجاح الفعاليات.
/اقبال جماهيري غير مسبوق في "الفورمولا 1".
/المطوع: توقعات بتحقيق عوائد اقتصادية استثنائية في 2018 بفضل الفورمولا 1.
/وزير الصناعة: شركة طيران الخليج تتطلع الى تقديم تجربة مميزة على متن اسطولها الجديد.
/رؤساء البرلمانات العربية يستنكرون التدخلات الإيرانية في شؤون البحرين.
/اليوم خـتام فعاليات معـرض البـحرين الـدولي لـلـكـتاب .. أكثر من 160 ألـف زائـر لـلـمـعــرض مــنـذ انــطــلاقـــه.
/المركز العربي للبحوث التربوية يشيد بالمسيرة التعليمية للبحرين.
/رئيس بلدي المحرق يشيد بتوجيهات ولي العهد لإيجاد حلول للحركة المرورية.
/«بلدي الشمـالـيـة» يشارك في المؤتمر العـالمي لـلـتنـمية المـستدامة بـجـنـيف.
/دراسة في جامعة البحرين تقترح آلية لحل النزاعات في المشاريع الإنشائية.
/مركز الملك حمد للأورام يستقبل أولى الحالات.
/محمد بن سلمان: إيران سبب مشاكل المنطقة.
/قيادي إصلاحي إيراني: خامنئي كذاب كوزير إعلام هتلر.
/قروض ومساعدات إلى الاقتصاد اللبناني بقيمة 11 مليار دولار في مؤتمر باريس.
/الحكم على رئيسة كورية الجنوبية المقالة بالسجن 24 عاما بتهم الفساد.
/غارات جوية دامية على دوما بعد فشل تطبيق اتفاق الإجلاء.
/بنغلاديش تبني «مساجد نموذجية» بمليار دولار لمكافحة التشدد.
/8 شهداء وأكثر من ألف جريح في الجمعة الثانية من «مسيرة العودة الكبرى» بغزة.
/الإدارة الأمريكية توافق على عقد جديد لبيع أسلحة إلى السعودية.
/ولي العهد السعودي يبحث تعزيز سبل التعاون مع شركة جوجل الأمريكية.
/جولة المحادثات الجديدة تفشل في التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة.
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و.ش
بنا 0515 جمت 07/04/2018
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اخر تحديث : 2018/04/07 - 20 : 09 AM