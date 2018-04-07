الطقس في البحرين: غير مستقر مع تساقط امطار متفرقة قد تكون رعدية احيانا المنامة في 7 أبريل / بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم السبت سيكون بمشيئة الله غير مستقر مع تساقط امطار متفرقة قد تكون رعدية احيانا.



الرياح: شمالية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة، وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحياناً خلال النهار مع هبات قد تصل الى 35 عقدة أحياناً.



وحذرت الأرصاد من امطار رعدية وهبات شديدة السرعة داعية الى أخذ الحيطة والحذر.



ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 الى 4 أقدام في عرض البحر وقد يصل الى 8 أقدام أثناء الهبات.



درجة الحرارة: العظمى 32 درجة مئوية.. والصغرى 22 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 85 بالمئة .. والصغرى 35 بالمئة.





و.ش



بنا 0456 جمت 07/04/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/04/07 - 19 : 09 AM