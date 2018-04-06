ولي العهد السعودي يزور شركة لوكهيد مارتن ويطلع على التقنيات المتقدمة في قطاعات الطيران والدفاع الجوي وتقنيات الصواريخ سان فرانسيسكو في 06 أبريل/بنا/ اطلع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز اليوم الجمعة على التقنيات المتقدمة في قطاعات الطيران والدفاع الجوي وتقنيات الصواريخ واتصالات الأقمار الصناعية في شركة لوكهيد مارتن.



جاء ذلك خلال زيارته لمقر الشركة في وادي السليكون بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية حيث كان في استقباله رئيس الشركة ومديرها التنفيذي السيدة مارلين هيوستن، وفريق الادارة العليا في الشركة، حيث أطلع على منظومة الدفاع الجوي THAAD عالية التقنية التي تتفاوض المملكة على شرائها وتوطين تقنياتها، وتضمن العرض خطط الشركة لإقامة مركز أبحاث وتطوير في المملكة بالتعاون مع جامعة كاوست، كما تم عرض نظام القيادة والسيطرة والاتصالات الذي سيتم نقل تقنياته وتوطينه بالكامل في المملكة.



وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) أن ولي العهد الامير محمد بن سلمان شاهد الأقمار الصناعية العالية الكفاءة والمبتكرة التي يجري بناؤها لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وعربسات وهي الأولى من نوعها والاكثر دقة وكفاءة، الأمر الذي سيعزز قدرات المملكة في التقنيات الفضائية، كما التقى بالمهندسين السعوديين الشباب الذين عملوا جنباً إلى جنب مع مهندسي لوكهيد مارتن لنقل وتوطين تقنية بناء وتصنيع الأقمار الصناعية واجراء الاختبارات الوظيفية والبيئية، والجهود المبذولة لبناء صناعة فضائية مستقبلية في المملكة العربية السعودية وزيادة الفرص الاقتصادية وإيجاد فرص العمل في جميع أنحاء المملكة.



وسيوفر القمر السعودي للاتصالات الأول قدرات عالية ومتقدمة للنطاق العريض (Ka-Band) بما يؤمن للقطاعات العسكرية والأمنية والمدنية شبكة فضائية للاتصالات المرئية والإنترنت والهاتف الاتصالات الامنة، تشمل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا. ومن المقرر تسليم هذه الأقمار في نهاية هذا العام.



وأجتمع الامير محمد بن سلمان بالسيدة هيوستن وناقش خطط الشركة لتوطين الصناعات الدفاعية ونقل التقنية الى المملكة حيث أكدت السيدة هيوستن دعمها لتحقيق طموحات ورؤية المملكة لتوطين الصناعات الدفاعية والتزام لوكهيد مارتن لتحقيق ذلك.



وفي ختام الزيارة وقع ولي العهد على القطعة الأخيرة التي ستركب على القمر السعودي قبل اطلاقة ليحلق في الفضاء بعبارة "فوق هام السحب".











خ.أ



بنا 1941 جمت 06/04/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/04/06 - 48 : 10 PM