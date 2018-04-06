لدى جولته في حلبة البحرين الدولية..سمو ولي العهد: البحرين تعتز وتفخر بالكوادر الوطنية التي تلعب الدور الأكبر في نجاح الفعاليات الدولية المنامة في 06 أبريل/ بنا / أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء "أن سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2018 للفورمولا واحد ومختلف الفعاليات التي تستضيفها مملكة البحرين عبر حلبة البحرين الدولية، قد أسهم بفاعلية في فتح المجال للعديد من القطاعات الحيوية من الاستفادة المباشرة منها، إلى جانب دعم مكانة المملكة وأهميتها في رياضة السيارات على مستوى الشرق الأوسط والعالم".







ونوه سموه إلى أن "البحرين تعتز وتفخر بما لديها من إمكانيات وعلى الطاقات البحرينية التي تلعب الدور الأكبر في نجاح مختلف فعاليات حلبة البحرين الدولية، وما قدموه من عمل متقن في الاستعدادات والتنظيم والادارة مما أضفى على سباقات المملكة هوية خاصة يبقى أثرها لدى الجماهير الكبيرة التي تشهدها الحلبة".



جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله للحلبة التي شهدت انطلاق التجارب الحرة الأولى ضمن جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2018، في نسختها الرابعة عشر والتي تقام في الفترة من 6 إلى 8 إبريل الجاري، كأول سباق ليلي لهذا الموسم، وثاني جولة من جولات بطولة العالم لسباقات السيارات الفورمولا1 هذا العام.



وأعرب سموه عن تقديره واعتزازه للقائمين على حلبة البحرين الدولية على جهودهم في الاعداد لاستضافة هذا الحدث الرياضي المميز، الذي يعمل الجميع على إظهاره بالمستوى المطلوب، مثنيا سموه على تعاون مختلف أجهزة الدولة وقطاعاتها في سبيل نجاح جائزة البحرين الكبرى بالشكل الذي يليق بسمعة المملكة.



وتنمى سموه للفرق المشاركة والمتسابقين كل التوفيق والنجاح في منافسات، وتحديات جائزة البحرين الكبرى، كما تمنى سموه للجماهير العريضة كل المتعة في مشاهدة هذا السباق، مرحبا بالجمهور من زوار ومواطنين ومقيمين الحاضرين لسباق طيران الخليج للجائزة الكبرى 2018 للفورمولا واحد، في هذا الحدث العالمي الذي يتجدد على أرض مملكة البحرين سنويا.







ن.ع/خ.أ



بنا 1831 جمت 06/04/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/04/06 - 37 : 09 PM