السعودية تعزز تعاونها المشترك في المجالات الطبية والصحية مع منظمة الصحة العالمية جنيف في 6 أبريل/بنا/ إلتقى المستشار بالديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر منظمة الصحة العالمية أمس المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى للدول المانحة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن الذي اختتم فعالياته في مقر الأمم المتحدة بجنيف يوم الثلاثاء الماضي.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الجانبان ناقشا سبل تعزيز التعاون المشترك بينهما في المجالات الطبية والصحية، وبحثا مستجدات مجمل المشاريع الصحية المشتركة بين المركز والمنظمة، مثل مشروع مكافحة وباء الكوليرا في اليمن ، ومشروع رفع جاهزية مستشفى منطقة سادار بمنطقة كوكس بازارفي بنجلاديش.



وقدم الدكتور عبدالله الربيعة شرحًا لما قدمه المركز خلال الفترة الماضية من برامج تنفيذية وأعمال إغاثية وإنسانية شملت مختلف دول العالم خصوصًا اليمن الذي حظي بالنصيب الأوفر من مشروعات المركز، حيث قدم لليمن 217 مشروعًا.



وأبدى مدير منظمة الصحة العالمية تقديره للمملكة ممثلة بالمركز على المساعدات الصحية التي تقدمها للمنظمة و للمرضى والمصابين في مختلف دول العالم.



خ.أ



بنا 1547 جمت 06/04/2018





عدد القراءات : 5 اخر تحديث : 2018/04/06 - 27 : 07 PM