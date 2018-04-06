دراسة فرنسية حديثة: متوسط أعمار الذين أدينوا بالإرهاب 26 سنة من عائلات فقيرة وغالبيتهم بلا شهادات دراسية باريس في أبريل/بنا/ كشفت دراسة أجراها المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، وتنشر نتائجها في 10 أبريل الجاري، أن فرنسا في طليعة بلدان القارة الأوروبية تعرضا للهجمات الإرهابية منذ 2004، مضيفة أن عددا هاما من الجهاديين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الفرنسية بحلول 2022 دون أن تعلم السلطات القضائية والأمنية كيف ستتعامل معهم.



وذكرت قناة (فرنسا 24 العربية) أن الدراسة المذكورة أشارت إلى أن حوالي 1300 شاب فرنسي التحق بالجماعات الإرهابية التي تقاتل في العراق وسوريا، فيما عاد من هذه المناطق 323 مسلحا من بينهم 68 قاصرا، وفي ذات السياق تطرقت الدراسة إلى السير الذاتية لـ137 شخصا من بينهم ست نساء تمت إدانتهن من قبل القضاء الفرنسي في قضايا تتعلق بالإرهاب بين 2004 ونهاية 2017، مؤكدة أن غالبية المتورطين من ذوي التأهيل الدراسي ضعيف المستوى ويعانون وعائلاتهم من الفقر ولديهم علاقات وطيدة مع بلدان شمال أفريقيا ودول منطقة الساحل.



وبينت الدراسة أن 47 بالمئة من بين 137 شابا أدينوا في قضايا إرهابية، لا يملكون أي شهادة دراسية، فيما حصل 24 بالمئة منهم على شهادة الباكالوريا و3 بالمئة على شهادة ليسانس و1 بالمئة على شهادة الدكتوراه.



وكشفت الدراسة أيضا أن العمر المتوسط لهؤلاء الشبان الذين أدينوا بقضايا تتعلق بالإرهاب لا يتعدى 26 سنة، ومعظمهم يتحدرون من عائلات فقيرة ويعيشون في الضواحي الباريسية وفي بعض الأحياء الشعبية بالعاصمة الفرنسية، فيما يعيش آخرون في شمال البلاد مثل ليل وبعض المدن الواقعة قرب الحدود مع بلجيكا. أما في الجنوب الفرنسي، فالغالبية منهم يتمركزون في مدينتي مرسيليا ونيس والمناطق المجاورة لها.



من جهة أخرى، رفعت الدراسة الستار عن سبل تمويل العمليات الإرهابية، وهي: التمويل عبر المنظمات الجهادية نفسها مثل "القاعدة" وتنظيم (داعش)، أو عن طريق المتعاطفين مع العمليات الجهادية، التمويل الخاص، سرقة الأموال وبيع المخدرات، وأخيرا التمويل العائلي غير المباشر أي الأموال التي تقدمها بعض العائلات لأولادها دون العلم أنها تسخر للقيام بعمليات إرهابية، أو ما يسميه محررو الدراسة بـ"الجهاد الرخيص".



وأضافت الدراسة أن من بين 137 جهاديا تمت دراسة سيرهم الذاتية، فإن 90 منهم فرنسيين و29 من ذوي الجنسيات المزدوجة (14 فرنسيا من أصول مغاربية و10 من أصول جزائرية و5 من أصول تونسية) إضافة إلى 11 أجنبيا (بينهم 3 من المغرب، 3 من تونس، 3 من الجزائر، هندي واحد وباكستاني واحد).



أما فيما يتعلق بمراحل التشدد الديني، فالدراسة تؤكد أن هناك شبان تطرفوا بين عشية وضحاها وآخرون احتاجوا إلى عدة سنوات قبل أن يتحولوا إلى جهادين، مضيفة أن الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ليسوا الوسيلة الوحيدة التي ساعدتهم على التشدد، بل هناك وسائل أخرى مثل العلاقات الشخصية التي تربط بين المتطرفين أو الجهادين.



وخلصت الدراسة إلى أن الشبان الذين يتحدرون من عائلات مهاجرة أو أولئك الذين يعيشون في الضواحي الفرنسية دون عمل وفي أحياء نسبة الفقر والبطالة فيها مرتفعة هم المرجحون للانخراط في جماعات متطرفة، موضحة في الوقت نفسه أن معالجة هذه الظاهرة (أي التطرف) لا تمر فقط عبر الحل الأمني أو استخدام العنف ضد المتطرفين، بل عبر عمليات توعوية واسعة النطاق وطويلة الأمد.



خ.أ



بنا 1522 جمت 06/04/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/04/06 - 25 : 06 PM