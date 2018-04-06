ارتفاع عدد الشهداء إلى ثلاثة..مسئولة أممية: مؤشرات قوية على استخدام الاحتلال القوة المفرطة تجاه مظاهرات الفلسطينيين جنيف فى 6 ابريل / بنا/ أكدت المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الانسان ليز تروسيل وجود مؤشرات قوية على استخدام قوات الاحتلال الاسرائيلية القوة المفرطة تجاه مظاهرات الفلسطينيين على الحدود مع غزة خاصة وأن الشهداء او الجرحى كانوا غير مسلحين ولم يشكلوا تهديدا خطيرا لقوات الاحتلال.



وطالبت المتحدثة في مؤتمر صحفي اليوم قوات الاحتلال الاسرائيلية باحترام حقوق التجمع والتعبير السلمى للفلسطينيين، واستخدام وسائل غير عنيفة في التعامل معهم، وذلك وفقا للقانون الدولي لحقوق الانسان، وشددت على ضرورة عدم استخدام الاسلحة النارية "إلا في حالات الضرورة القصوى وكملجأ أخير ورد على تهديد وشيك او خطر اصابة خطيرة".



إلى ذلك أكدت تقارير اخبارية فلسطينية إلى أن عدد الشهداء ارتفع اليوم الجمعة إلى ثلاثة شهداء واصيب المئات من المتظاهرين في قمع قوات الاحتلال لمسيرات العودة السلمية قرب السياج الفاصل لقطاع غزة.



واكدت مصادر طبية فلسطينية ان الاصابات جميعها بالرصاص الحي الى جانب مئات الاصابات بقنابل الغاز المسيل للدموع التي تطلقها الطائرات الحربية على المتظاهرين.



واكدت وزارة الصحة استشهاد ثلاثة برصاص الاحتلال شرق خانيونس بعد ظهر اليوم ليرتفع عدد الشهداء منذ الجمعة الماضية في مسيرة العودة الاولى إلى 24 شهيدا.



خ.أ



بنا 1451 جمت 06/04/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/04/06 - 57 : 05 PM