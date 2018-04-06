الرئيس السابق لجنوب أفريقيا مثل اليوم أمام القضاء ليحاكم في وقائع فساد قبل 20 عاما. دوربان في 6 أبريل/بنا/ وصل الرئيس السابق لجنوب أفريقيا جاكوب زوما اليوم الجمعة إلى محكمة دوربان بشمال شرق البلاد ليحاكم في وقائع فساد، في إطار قضية كبيرة لبيع أسلحة قبل حوالى عشرين عاما.







وذكرت تقارير محلية في جنوب افريقيا أن الرئيس السابق جاكوب زوما الذي سيمثل أمام محكمة دوربان بشمال شرق البلاد وصل زوما (75 عاما) الذي بدا هادئا ومبتسما إلى قصر العدل في عاصمة إقليم كوازولو ناتال معقله السياسي، لحضور أول جلسة رسمية لمحاكمته.



ويشتبه بأن زوما تلقى رشى عندما كان وزيرا في حكومة الإقليم ثم نائبا للرئيس، من المجموعة الفرنسية تاليس في إطار عقد لشراء أسلحة بقيمة أربعة مليارات يورو أبرم في 1999م، وتلاحق المجموعة الفرنسية للصناعات الإلكترونية والدفاعية في إطار القضية نفسها.



ويتوقع أن يتجمع مؤيدو ومعارضو زوما حول القصر العدلي في دوربان حيث نشرت الشرطة قوات كبيرة لمنع أي حوادث.



خ.أ



بنا 1331 جمت 06/04/2018





عدد القراءات : 72 اخر تحديث : 2018/04/06 - 25 : 05 PM