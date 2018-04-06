بمشاركة 300 متسابق من 25 دولة.. محافظة العاصمة تتوّج الفائزين في "الماراثون العمودي" بارتفاع 200 متر المنامة في 6 أبريل/ بنا / أناب معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، سعادة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة مدير إدارة البرامج الاجتماعية وشؤون المجتمع بالمحافظة لتتويج الفائزين في سباق البحرين لصعود سلالم الأبراج (الماراثون العمودي) الذي تم تنظيمه بالتزامن مع استضافة المملكة سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 اليوم في برج المتحدة "فندق ويندام جراند" بخليج البحرين، حيث شهد الحدث مشاركة 300 متسابق من 25 دولة، في سباق من 45 طابقاً بارتفاع 200 متر، وحضر حفل التتويج مدير إدارة المعلومات والمتابعة بالمحافظة الاستاذ صلاح بوزيد الدوسري.







وبهذه المناسبة أكد سعادة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة مدير ادارة البرامج الاجتماعية وشؤون المجتمع بالمحافظة، إن رعاية محافظة العاصمة لمثل هذه الفعاليات لتحقق العديد من الفوائد والعوائد الإيجابية، فهذه السباقات الرياضية تسھم بتنشيط الحركة السياحية بالمملكة وتدفع بعجلة التنمية لما تحظى به من مشاركة دولية كبيرة، خاصة أنھا تتزامن مع الحدث الرياضي الكبير سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1، الأمر الذي یصب ضمن الجھود الرامیة للترويج للمملكة، ويحقق أهداف تعزيز قطاع السياحة من خلال جذب أكبر عدد من المهتمين بمجال السياحة الرياضة، مشيداً باللجنة المنظمة برئاسة السيد فتحي العلوي وفريق العمل والمشاركين ، ومثنياً على استضافة الفندق للسابق.



وتحظى رياضة صعود الأبراج أو الماراثون العمودي في سلالم أبراج المدن بانتشارٍ عالمي لافت، حيث تعود بدايات فكرة الجري لأعلى إلى سبعينات القرن الماضي، وتقام منافساتها اليوم في نحو 40 دولة، حيث يسافر نخبة من الرياضيين المهتمين بهذا النوع من السباق حول العالم لصعود أشهر الأبراج والمباني وتجميع النقاط لسلسلة كأس العالم التابعة للاتحاد الدولي لصعود الأبراج، علماً بإن هذه الرياضة تحتاج الى لياقة رياضية عالية والجَلد.



الجدير بالذكر ان الدول التي شاركت في السباق من الخليج هي مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، سلطنة عُمان ومن الدول العربية لبنان، الجزائر، اليمن، المغرب، تونس، السودان، مصر والمملكة الأردنية الهاشمية ومن الدول الأجنبية جمهورية إستونيا وجمهورية قرغيزستان، مقدونيا، الفلبين، الهند، جنوب أفريقيا، باكستان، أستراليا، كولومبيا، إيرلندا، فرنسا، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.





ح ب/م.ح.



بنا 1307 جمت 06/04/2018





عدد القراءات : 76 اخر تحديث : 2018/04/06 - 15 : 04 PM