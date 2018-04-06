ضمن برنامج الوزارة لصيانة الطرق.. "الأشغال" أنهت أعمال إعادة تأهيل شارع القدس المنامة في 6 أبريل/ بنا / صرح المهندس سيد بدر علوي مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن الوزارة قد انتهت من أعمال إعادة تأهيل شارع القدس الواقع بين شارع أبوظبي وشارع 43 بمدينة عيسى.







وأضاف المهندس علوي أن المشروع يندرج في إطار الخطة الشاملة التي تقوم بها الوزارة من أجل المحافظة على الطرق ضمن المستوى الفني والذي يستلزم القيام بأعمال الصيانة قبل أن يتدنى الأداء الإنشائي والوظيفي للطريق والمنفذ حسب مؤشرات أداء هندسية معتمدة عالمياً بحيث يتم تفادي تدهور مستوى الطريق وإعادة إنشاءه من جديد بتكلفة عالية جداً ومدة تنفيذ تتجاوز أضعافا مضاعفة للأعمال الحالية.



ونوّه مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق إلى أن المشروع قد تم تنفيذه من قبل شركة سيد كاظم الدرازي للأسفلت من خلال العقود الزمنية وبتكلفة تجاوزت الثمانين ألف دينار، وقد اشتمل على صيانة الشارع من شارع أبوظبي إلى شارع 43 وبطول 4 كيلومترات من مسارات الطريق بالاتجاهين، كما تضمن المشروع أعمال معالجة الطبقة المتضررة وإعادة رصف الشارع بطبقة جديدة من الأسفلت وتركيب العلامات المرورية التنظيمية والتحذيرية اللازمة لتحقيق السلامة المطلوبة على الشارع.



يذكر أن الوزارة قامت في وقت سابق بإعادة إنشاء وتأهيل لشارع القدس من شارع بغداد إلى شارع أبوظبي خلال السنوات القليلة الماضية، وما تم مؤخرا هو استكمالا لبرنامج الصيانة على شارع القدس.



ح ب/م.ح.



بنا 1305 جمت 06/04/2018





عدد القراءات : 75 اخر تحديث : 2018/04/06 - 14 : 04 PM