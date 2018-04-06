وزير العمل والتنمية الاجتماعية يلتقي مع الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين المنامة في 6 أبريل/ بنا / التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، جميل بن محمد علي حميدان، الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين برئاسة الأمين العام للاتحاد السيد حسن عبدالله الحلواجي، وذلك في مكتبه بالوزارة.



وتم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا المتصلة بالشأن العمالي، وفي مقدمتها تعزيز الحوار الثلاثي بين أطراف الإنتاج والدفع به الى مستويات متقدمة بما يخدم المصالح المشتركة، كما تم بحث آليات المقترحة المتعلقة بتعزيز انتظام الاجتماعات الثلاثية بين الوزارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحادات النقابية على ضوء نتائج الانتخابات الأخيرة للغرفة، حيث أكد الاجتماع في هذا السياق على أهمية تعزيز التعاون مع ممثلي أصحاب العمل بما يحفظ استقرار ونمو سوق العمل.



وقد أشاد حميدان خلال اللقاء بالدور الذي يضطلع به الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغيره من الاتحادات والنقابات في مملكة البحرين في المحافظة على المكتسبات العمالية التي حققتها مملكة البحرين في هذا العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، مؤكداً حرص الوزارة واهتمامها بتدعيم مجالات التعاون والتنسيق المستمر لخدمة قضايا العمل والانتاج وتعزيز فرص العمل المشترك بين أطراف الانتاج الثلاثة، لافتاً إلى أن الثقة المتبادلة بين أطراف الإنتاج كان لها دوراً كبيراً في العديد من محطات العمل الوطني، وعكست دور النقابات العمالية في الارتقاء ببيئة العمل، داعياً إلى استثمار هذا المناخ الإيجابي وتسخيره لمواصلة مسيرة البناء والتنمية الشاملة التي تشهدها المملكة.



من جانبه، أكد الحلواجي حرص الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على تعزيز التعاون المشترك مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتطويره بما يخدم أطراف الإنتاج الثلاثة، مشيداً بنهج الوزارة وتعاطيها الإيجابي مع المنظمات النقابية، وحرصها الدائم على تكثيف الحوار الثلاثي، لتعزيز مسيرة سوق العمل في مملكة البحرين والارتقاء ببيئة العمل وتعزيز المكاسب التنموية التي تحققت بفضل المشروع الإصلاحي للعاهل المفدى، حفظه الله ورعاه.





ح ب/م.ح.



بنا 1025 جمت 06/04/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/04/06 - 35 : 01 PM