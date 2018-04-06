وزير التربية والتعليم يتسلم نسخة من كتاب حول التراث الشعبي المنامة في 6 أبريل/ بنا / استقبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بمكتبه بديوان الوزارة بمدينة عيسى الأستاذ جاسم محمد بن حربان مدير إدارة الخدمات الطلابية، والذي أهدى الوزير نسخةً من كتابه (مراداة أهل المحرق)، الذي يوثق عدداً من النصوص المستخدمة في التراث الشعبي.

وأثنى الوزير على الجهد الذي بذله الأستاذ بن حربان في حفظ التراث البحريني من خلال إصداراته القيمة على هذا الصعيد، متمنياً له النجاح والتوفيق.



ح ب/م.ح.



بنا 0828 جمت 06/04/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/04/06 - 33 : 11 AM