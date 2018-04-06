وزير شئون الكهرباء والماء يستقبل الفنان التشكيلي إبراهيم الحوطي المنامة في 6 أبريل / بنا / استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمكتبه الفنان التشكيلي ومهندس الديكور البحريني إبراهيم الحوطي يرافقه سلمان الحوطي، حيث قام بإهداء الوزير نسخة من كتابه الجديد بعنوان (علاقة الأدب بالفن التشكيلي).



وأشاد الوزير بجهود الحوطي في اصدار هذا الكتاب مؤكداً بأن الكاتب البحريني يثري القراء بثقافته المتنوعة وبخبرته العملية، وقال بأن هذا الاصدار سيكون ذو فائدة كبيرة للقراء والفنانين المهتمين بمجال الأدب والفن التشكيلي.



ويتناول الكتاب أهم المراحل التاريخية في الفن التشكيلي الحديث، وأبرز مدارس الفن التشكيلي، ملقياً الضوء على أهم الفنانين المؤسسين للحركة الفنية عالمياً وأشهر الرسامين حول العالم، كما يحلل المؤلف أعمالهم التي أصبحت أبرز وأهم الأعمال في تاريخ الفن التشكيلي، والفنان إبراهيم الحوطي خريج أكاديمية الفنون الجميلة في ايطاليا وعمل مهندساً للديكور بوزارة شؤون الإعلام بمملكة البحرين.



ح ب/م.ح.



بنا 0759 جمت 06/04/2018





عدد القراءات : 63 اخر تحديث : 2018/04/06 - 07 : 11 AM