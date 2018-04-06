ولي العهد السعودي يبحث تعزيز سبل التعاون مع شركة جوجل الأمريكية واشنطن في 6 أبريل / بنا / قام ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بزيارة الى شركة جوجل الأمريكية، وذلك ضمن زيارته الحالية الى الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة الانباء السعودية أن سموه التقى خلال الزيارة مع المؤسسين للشركة سيرجي برين ولاري بايج والمدير التنفيذي لجوجل ساندر بيتشاي والقيادات العليا في الشركة، حيث جري جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون في خدمات الحوسبة السحابية في السعودية، والفرص الواعدة في مبادرة التحول الرقمي في توطين التكنولوجيا وتطوير البيئة الرقمية، وإنشاء مركز بحث وتطوير وتدريب للشباب السعودي، وسبل تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني. كما اطلع سموه على عرض عن سحابة جوجل الالكترونية، وعرض عن الذكاء الاصطناعي والتعليم الآلي.







م.ح.



بنا 0621 جمت 06/04/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/04/06 - 27 : 09 AM