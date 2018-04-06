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مطالعات الصحف في مملكة البحرين
2018/04/06 - 24 : 09 AM
المنامة في 6 أبريل / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية.
وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية اليوم:

/ جلالة الملك يستقبل الأمير أندرو ويقيم مأدبة عشاء على شرف سموه

/ جلالة الملك يتلقى مزيدا من التهاني والتبريكات بمناسبة الاكتشاف النفطي

/ سمو رئيس الوزراء يصدر قرار بتعيين مديرين في وزارة الأشغال

/ بحضـور سمو ولي العهـد ودوق يـورك: افتتاح منشأة الإسناد البحري البريطاني رسميا

/ سمو ولي العهد يهنئ الفائزين في "رواد في القصر" المقام تحت رعايته وسمو دوق يورك

/ سمو ولي العهد يطلع على الأسطول الجديد لطيران الخليج بوصول أولى طائرات البوينج 787

/ القائد العام لقوة الدفاع يستقبل وفداً من النواب البرلمانيين في مجلس العموم البريطاني

/ وزير الداخلية: البحرين بلد الأمن والسلام والمحبة والتسامح وتفتح أبوابها للجميع

/ وزير الخارجية: العلاقات الأخوية الوثيقة بين البحرين والسعودية تستند لركائز صلبة

/ دوق يورك يدشن مشروع الشراكة بين الجامعة البريطانية في البحرين وجامعة سالفورد مانشستر

/ وزير شؤون الدفاع يحضر فعاليات مؤتمر الأمن الدولي السابع

/ اليوم انطلاق التجارب الحرة لسباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا واحد

/ مجموعة القتال التابعة لقوة دفاع البحرين تواصل المشاركة في فعاليات التمرين العسكري (درع الخليج/ 1)

/ "حــقـوق الإنسـان" تـطـلـع وفـد الكونجـرس الأمريكي على التطور الحقوقي في مملكة البحرين

/ كأول مستشفى حكومي.. وللمرة الأولى: الخدمات الطبية الملكية تحصد شهادة اعتماد وطنية وأخرى كندية


م.ح.

بنا 0611 جمت 06/04/2018


عدد القراءات : 71         اخر تحديث : 2018/04/06 - 24 : 09 AM
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