مطالعات الصحف في مملكة البحرين المنامة في 6 أبريل / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية.

وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية اليوم:



/ جلالة الملك يستقبل الأمير أندرو ويقيم مأدبة عشاء على شرف سموه



/ جلالة الملك يتلقى مزيدا من التهاني والتبريكات بمناسبة الاكتشاف النفطي



/ سمو رئيس الوزراء يصدر قرار بتعيين مديرين في وزارة الأشغال



/ بحضـور سمو ولي العهـد ودوق يـورك: افتتاح منشأة الإسناد البحري البريطاني رسميا



/ سمو ولي العهد يهنئ الفائزين في "رواد في القصر" المقام تحت رعايته وسمو دوق يورك



/ سمو ولي العهد يطلع على الأسطول الجديد لطيران الخليج بوصول أولى طائرات البوينج 787



/ القائد العام لقوة الدفاع يستقبل وفداً من النواب البرلمانيين في مجلس العموم البريطاني



/ وزير الداخلية: البحرين بلد الأمن والسلام والمحبة والتسامح وتفتح أبوابها للجميع



/ وزير الخارجية: العلاقات الأخوية الوثيقة بين البحرين والسعودية تستند لركائز صلبة



/ دوق يورك يدشن مشروع الشراكة بين الجامعة البريطانية في البحرين وجامعة سالفورد مانشستر



/ وزير شؤون الدفاع يحضر فعاليات مؤتمر الأمن الدولي السابع



/ اليوم انطلاق التجارب الحرة لسباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا واحد



/ مجموعة القتال التابعة لقوة دفاع البحرين تواصل المشاركة في فعاليات التمرين العسكري (درع الخليج/ 1)



/ "حــقـوق الإنسـان" تـطـلـع وفـد الكونجـرس الأمريكي على التطور الحقوقي في مملكة البحرين



/ كأول مستشفى حكومي.. وللمرة الأولى: الخدمات الطبية الملكية تحصد شهادة اعتماد وطنية وأخرى كندية





م.ح.



بنا 0611 جمت 06/04/2018





عدد القراءات : 71 اخر تحديث : 2018/04/06 - 24 : 09 AM