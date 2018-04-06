مطالعات الصحف في مملكة البحرين

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2018/04/06 - 24 : 09 AM
المنامة في 6 أبريل / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية.
وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية اليوم:
/ جلالة الملك يستقبل الأمير أندرو ويقيم مأدبة عشاء على شرف سموه
/ جلالة الملك يتلقى مزيدا من التهاني والتبريكات بمناسبة الاكتشاف النفطي
/ سمو رئيس الوزراء يصدر قرار بتعيين مديرين في وزارة الأشغال
/ بحضـور سمو ولي العهـد ودوق يـورك: افتتاح منشأة الإسناد البحري البريطاني رسميا
/ سمو ولي العهد يهنئ الفائزين في "رواد في القصر" المقام تحت رعايته وسمو دوق يورك
/ سمو ولي العهد يطلع على الأسطول الجديد لطيران الخليج بوصول أولى طائرات البوينج 787
/ القائد العام لقوة الدفاع يستقبل وفداً من النواب البرلمانيين في مجلس العموم البريطاني
/ وزير الداخلية: البحرين بلد الأمن والسلام والمحبة والتسامح وتفتح أبوابها للجميع
/ وزير الخارجية: العلاقات الأخوية الوثيقة بين البحرين والسعودية تستند لركائز صلبة
/ دوق يورك يدشن مشروع الشراكة بين الجامعة البريطانية في البحرين وجامعة سالفورد مانشستر
/ وزير شؤون الدفاع يحضر فعاليات مؤتمر الأمن الدولي السابع
/ اليوم انطلاق التجارب الحرة لسباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا واحد
/ مجموعة القتال التابعة لقوة دفاع البحرين تواصل المشاركة في فعاليات التمرين العسكري (درع الخليج/ 1)
/ "حــقـوق الإنسـان" تـطـلـع وفـد الكونجـرس الأمريكي على التطور الحقوقي في مملكة البحرين
/ كأول مستشفى حكومي.. وللمرة الأولى: الخدمات الطبية الملكية تحصد شهادة اعتماد وطنية وأخرى كندية
م.ح.
بنا 0611 جمت 06/04/2018
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اخر تحديث : 2018/04/06 - 24 : 09 AM