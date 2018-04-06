الطقس في مملكة البحرين اليوم غير مستقر مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة أحياناً المنامة في 6 أبريل / بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم سيكون بمشيئة الله غير مستقر مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة أحياناً.



الرياح: شمالية شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة، وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحياناً مع هبات قد تصل الى 35 عقدة أحياناً.



وحذرت الأرصاد من هبات شديدة السرعة داعية الى أخذ الحيطة والحذر.



ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 الى 5 أقدام في عرض البحر وقد يصل الى 8 أقدام أثناء الهبات.



درجة الحرارة: العظمى 30 درجة مئوية.. والصغرى 24 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 85 % .. والصغرى 25 %.





م.ح.



بنا 0550 جمت 06/04/2018





عدد القراءات : 81 اخر تحديث : 2018/04/06 - 22 : 09 AM