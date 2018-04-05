دوق يورك يزور مركز خليج البحرين للتكنولوجيا المالية المنامة في 05 أبريل/ بنا / زار صاحب السمو الملكي الأمير أندرو دوق يورك مساء اليوم مركز خليج البحرين للتكنولوجيا المالية (الفنتك) حيث كان في استقباله سعادة السيد رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، اطلع خلالها على أقسام المركز الذي يعد أكبر مركز للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومجهز لاحتضان 30 شركة من شركات التكنولوجيا المالية، وإسهامه في ترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز رائد للتكنولوجيا المالية في المنطقة، واستمع إلى شرح مفصل حول الخدمات التي يقدمها المركز في مجال التكنولوجيا المالية.











ع إ ح/ع ذ



بنا 2010 جمت 05/04/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/04/05 - 20 : 11 PM