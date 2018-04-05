جلالة الملك المفدى يستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أندرو دوق يورك المنامة في 5 ابريل / بنا / استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير هذا اليوم صاحب السمو الملكي الأمير أندرو دوق يورك، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد لحضور حفل إفتتاح منشأة الاسناد البحري البريطاني بميناء سلمان، الذي أقيم صباح اليوم.



حيث نقل الأمير أندرو إلى جلالته تحيات وتقدير صاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال ايرلندا، وصاحب السمو الملكي الأمير تشارلز ولي العهد وتمنياتهما لشعب البحرين بدوام الرخاء والتقدم.

ورحب جلالة الملك المفدى بصاحب السمو الملكي الأمير أندرو والوفد المرافق لسموه، وبلغه بنقل تحياته إلى صاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية وصاحب السمو الملكي الأمير تشارلز.



وأعرب جلالته عن إعتزازه بعلاقات الصداقة والتعاون التاريخية الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، والتي تشهد تطوراً مستمراً في شتى المجالات، مؤكداً جلالته أنها تمتد لتاريخ طويل من التعاون المثمر والتنسيق المشترك كما أكد جلالته الحرص المشترك على ترسيخ هذه العلاقات العريقة وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين ويعود بالخير والمنفعة على الشعبين الصديقين .



وفي إطار التعاون العسكري بين البلدين أشاد جلالة الملك المفدى بإفتتاح منشأة الإسناد البحري البريطاني بميناء سلمان، والذي يأتي دعماً لجهود التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب والذي تشارك فيه حوالي 60 دولة، ومن أجل تأمين حرية الملاحة والتجارة العالمية ومكافحة القرصنة وحماية الممرات الدولية في المنطقة وتعزيز الاستقرار والسلام العالمي ، مشيداً جلالته بالدور المحوري الذي تضطلع به المملكة المتحدة وإسهاماتها الإيجابية في خدمة الأمن والاستقرار الاقليمي والعالمي في ظل المتغيرات والتحديات الراهنة.



وقد استعرض جلالته مع صاحب السمو الملكي الأمير أندرو سبل تطوير التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، وأثنى على جهود سموه وإسهاماته الطيبة في توثيق العلاقات المتميزة بين المملكتين.



وقد اشتملت المقابلة على إقامة مأدبة عشاء تكريماً لصاحب السمو الملكي الأمير أندرو دوق يورك .





ع إ ح/خ.أ



بنا 1917 جمت 05/04/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/04/05 - 09 : 11 PM