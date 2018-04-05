الأكاديمية الملكية للشرطة ومعهد البحرين للتنمية السياسية يختتمان برنامج حقوق الإنسان الخاص بضباط الأمن العام المنامة في 5 ابريل / بنا / اختتمت اليوم فعاليات (برنامج حقوق الإنسان الخاص بضباط الأمن العام)، الذي نظمته الأكاديمية الملكية للشرطة على مدى أربعة أيام، بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية، وذلك للعام السادس على التوالي.



وتركزت أهداف البرنامج حول رفع مستوى قدرة ضباط الأمن العام على الاضطلاع بمسؤولياتهم في إطار حقوق الإنسان والإلمام بالمعايير الدولية المطبقة في الظروف الاستثنائية، حيث شمل البرنامج مجموعة من المحاضرات التوعوية، قدمها نخبة من الأكاديميين والمسئولين.



وقد شهد اليوم الأول من البرنامج تقديم محاضرة للقيادات العليا بعنوان (الشرعة الدولية لحقوق الإنسان)، حاضر فيها سعادة السفير سعيد الفيحاني سفير في الديوان العام لوزارة الخارجية وأكد خلالها "أن حقوق الإنسان تستمد شرعيتها من المفهوم الغربي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، إضافة الى القرارات التي تتخذها الهيئات الدولية لحقوق الإنسان".



وقدمت د. وفاء جناحي أستاذ القانون المدني المساعد بكلية الحقوق في جامعة البحرين، محاضرة للقيادات الوسطى بعنوان "المفاهيم الأساسية في حقوق الإنسان"، تناولت خلالها نبذة تاريخية عن حقوق الإنسان، والمبادئ والمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان.



وشهد اليوم الثاني للبرنامج تقديم محاضرة للقيادات العليا بعنوان (الآليات العربية المنظمة لحماية حقوق الإنسان)، لسعادة الأستاذ عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية، وتناول خلالها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمحكمة العربية لحقوق الإنسان.



كما قدم د. بدر محمد عادل أستاذ القانون العام المساعد بكلية الحقوق في جامعة البحرين محاضرة بعنوان (حقوق الإنسان في الميثاق والدستور البحريني)، للقيادات الوسطى، استعرض فيها مفهوم حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان في ميثاق العمل الوطني، وفي الدستور البحريني.



وتضمن اليوم الثالث للبرنامج تقديم محاضرة بعنوان (الآليات الدولية المنظمة لحماية حقوق الانسان) للأكاديمي والمستشار القانوني عبد الجبار الطيب، تطرق فيها إلى الآليات الدولية المنظمة لحماية حقوق الانسان وأبرزها ميثاق الأمم المتحدة، والجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.



واستعرض الدكتور علي جاسم البحار الخبير في مجال العدالة الجنائية في محاضرة بعنوان (الآليات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان)، مفاهيم حقوق الإنسان، وآليات تعزيزها وحمايتها، وأهم الآليات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، إضافة إلى تطبيقات عملية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

واختتمت فعاليات البرنامج بمحاضرة للدكتور أحمد فرحان مستشار ومحامي حول الضوابط القانونية لاستخدام القوة.





م.ف.ق/خ.أ



بنا 1835 جمت 05/04/2018





عدد القراءات : 57 اخر تحديث : 2018/04/05 - 42 : 10 PM