سمو ولي العهد يهنئ مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام بمناسبة تكريمه وباختياره شخصية العام الإعلامية في منتدى الإعلام العربي المنامة في 05 أبريل/ بنا / هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام بمناسبة تكريمه من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي وباختياره شخصية العام الإعلامية في منتدى الإعلام العربي في الدورة السابعة عشرة الذي أقيم في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.



ونوه سموه في برقية بعثها لمستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام بالعطاء والجهود الكبيرة للسيد نبيل الحمر في قطاع الاعلام والصحافة واسهاماته في تأدية رسالة هذا القطاع بكل امانة وموضوعية ويعد هذا التكريم في هذا المحفل وسام فخر واعتزاز بما يحققه ابناء الوطن من تميز مشهود له على مختلف

المستويات، متمنيا سموه للسيد نبيل الحمر كل التوفيق والسداد في مواصلة دوره في خدمة وطنه والرسالة النبيلة التي يطلع بها القطاع الصحفي والاعلامي في مملكة البحرين.





ع إ ح/ع ذ



بنا 1834 جمت 05/04/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/04/05 - 44 : 09 PM