اطلع على الأسطول الجديد للناقلة الوطنية بوصول اولى طائرات البوينج 787 دريملاينر.. سمو ولي العهد: تعزيز القدرة التنافسية لطيران الخليج بما يتناسب وعراقة اسمها المنامة في 05 أبريل / بنا / أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مواصلة الجهود نحو تطوير القطاعات ذات الاولوية التي من شأنها تعزيز الأداء والمردود الاقتصادي على أسس من الاستدامة والتنافسية، والتي من بينها القطاع اللوجستي الذي يمثل محورا رئيسيا وحيويا في تنمية مختلف المكونات المتصلة به، ومنها النقل الجوي وخدمات الطيران المدني الذي يتعزز دورهما مع برنامج تحديث مطار البحرين الدولي في تكامل للخدمات المميزة على هذا الصعيد، مشيرا سموه حفظه الله الى أهمية الخطوات الاستراتيجية والمبادرات المهمة التي تتم في ظل ما تحظى به من دعم واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.



وقال سموه ان تحديث اسطول شركة طيران الخليج يسهم في تعزيز القدرة التنافسية لها على المستويين الاقليمي والعالمي وتنفيذ الرؤية الشاملة المستقبلية لطيران الخليج بالشكل الذي يتناسب مع اسم هذه الشركة العريقة وبدورها الرائد في تقديم خدمات النقل الجوي، مؤكدا سموه أهمية استمرار الدعم والمساندة لاستراتيجيات تطوير اداء شركة طيران الخليج خاصة مع ما يشهده اليوم قطاع النقل الجوي من تنافسية كبيرة في تقديم خدماته والعمل على تعزيز مكانة الشركة في قطاع صناعة الطيران المدني والبناء على ما رسخته من هوية في هذا القطاع الحيوي.



جاء ذلك لدى اطلاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على الأسطول الجديد للناقلة الوطنية شركة طيران الخليج بوصول أولى الطائرات من طراز البوينج 787 ضمن الأسطول الجديد بقاعدة الصخير الجوية اليوم، حيث كان في استقبال سموه حفظه الله معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وعدد من اصحاب السمو والمعالي والسعادة ورئيس واعضاء مجلس ادارة شركة طيران الخليج.



وقد قام سموه بتفقد احدى الطائرات الجديدة من طراز بوينغ 787 دريملاينر ، واستمع سموه لشرح حول الخطة الزمنية لاستقبال الطائرات الجديدة لأسطول الشركة الجديد والذي سيضم نوعين من الطائرات وهي البوينغ 787 دريملاينر والايرباص من طراز A320neo وسينضم لأسطول الشركة خلال العام الجاري 5 طائرات بوينغ من طراز 9-787 دريملاينر مما سيدعم خطط طيران الخليج للتوسع والنمو خلال العام الجاري لتسيّر رحلاتها إلى 50 وجهة، كما تم تقديم شرح لسموه حول الجوانب التقنية لطائرة بوينغ 787 دريملاينر ومميزاتها الرئيسية.



وهنأ سموه حفظه الله مجلس ادارة شركة طيران الخليج على وصول اولى طائرات الشركة ضمن خطط تحديث اسطول الناقلة الوطنية بما يخدم اهداف الشركة نحو التطوير وتوسيع شبكة وجهاتها وتحقيق المزيد من النجاحات في خدمة المسافرين وراحتهم، معرباً سموه عن اعتزازه وتقديره للكوادر البحرينية العاملة بالشركة وتفانيها واخلاصها في تنفيذ مختلف برامج وخطط التطوير متطلعاً سموه أن تحقق الشركة المزيد من النجاحات في ضوء هذه الاستراتيجيات التي تعمل على تنفيذها لتدعيم مكانتها وريادتها في المنطقة بما يتوافق مع التطلعات المنشودة، متمنيا سموه للناقلة الوطنية كل التوفيق والنجاح في مسيرتها المقبلة.



ع إ ح/ع ع/خ.أ



بنا 1828 جمت 05/04/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/04/05 - 33 : 09 PM