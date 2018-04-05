أشاد باهتمام سمو ولي العهد المتواصل بتطوير الناقلة الوطنية..الوزير الزياني: شركة طيران الخليج تتطلع إلى تقديم تجربة مميزة على متن اسطولها الجديد المنامة في 05 أبريل / بنا / أعرب سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة شركة طيران الخليج عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على تفضل سموه بالاطلاع على أولى طائرات الأسطول الجديد للناقلة الوطنية شركة طيران الخليج اليوم، وهو ما يشكل بداية لمرحلة هامة وتاريخية للناقلة نحو التوسع الاستراتيجي لشبكة وجهاتها وتحسين أسطول طائراتها؛ مشيدا بما يوليه سموه من اهتمام متواصل بتطوير الناقلة الوطنية.



ونوه إلى أن شركة طيران الخليج تتطلع إلى تقديم تجربة مميزة للمسافرين على متن طائراتها الجديدة على مختلف درجاتها السياحية ورجال الاعمال، وقال "إن انضمام أولى طائرات طيران الخليج من طراز بوينغ 9-787 دريملاينر إلى الأسطول يأتي متماشياً مع الرؤية 2030 لمملكة البحرين؛ حيث تهدف طيران الخليج إلى أن تكون البحرين بوابة إلى العالم أجمع، مع الاستمرار في تعزيز تجربة المسافر في جميع مراحل سفره، وتطوير الموارد البشرية التي تحتضنها الناقلة الوطنية، سيتمكن مسافرونا في المستقبل من الاستمتاع بأحدث المنتجات وأكثرها رفاهية على متن رحلات الأسطول الجديد لطيران الخليج، مثل المقاعد الممتازة وأحدث قنوات الترفيه الجوي وغيرها الكثير؛ مما سيرتقي بتجربة السفر لدى مسافري الدرجة الفاخرة، وسيعزز من هذه التجربة لدى مسافري الدرجة السياحية".



وستنضم هذه الطائرة إلى أسطول الشركة في 27 أبريل الجاري حيث ستستخدم في تسيير رحلات طيران الخليج اليومية المزدوجة إلى مطار لندن هيثرو بدءاً من 15 يونيو المقبل، حيث ستؤمّن هذه الطائرة استيعاباً أكبر للركاب مع أحدث المنتجات والخدمات المتاحة على متن الطائرة، وسوف يتكون الأسطول الجديد للناقلة من نوعين من الطائرات وهي البوينغ 787 دريملاينر والايرباص من طراز A320neo ، وسيشهد انضمام 5 طائرات بوينغ من طراز 9-787 خلال العام الجاري ضمن الخطة الزمنية لتحديث الأسطول.



الطائرة ذات الـ282 مقعدا الموزعة على مقصورتين ستضم 26 مقعداً على درجة الصقر الذهبي و256 مقعداً في الدرجة السياحية؛ حيث ستسهم هذه الطائرة الجديدة في تعزيز عمليات طيران الخليج على عدد من الأصعدة، فمن شأن تصميمها المبتكر والأنيق، والأداء الصديق للبيئة، والكفاءة الهائلة في استهلاك الوقود، والمرونة في قطع المسافات دعم طيران الخليج نحو التوسع الاستراتيجي لشبكة وجهاتها وتحسين أسطول طائراتها.



وسيستمتع مسافرو طيران الخليج بالعديد من المزايا على متن طائرة بوينغ 9-787 دريملاينر، مثل أكبر نوافذ موجودة في أي طائرة تجارية، وجودة جوية أفضل، ومستويات معدّلة من الرطوبة بضغط أعلى للمزيد من الراحة، وخزائن علوية بحجمٍ أكبر لتستوعب حقائب جميع الركاب، وإضاءة مريحة، وتكنولوجيا مطورة تستشعر المطبات الجوية لضمان رحلة أكثر سلاسة.



وتنتمي طائرة بوينغ 9-787 دريملاينر هذه إلى جيل جديد من الطائرات التجارية السريعة والكبيرة الحجم التي تطرح في الأسواق بنسبة 20 إلى 25 بالمئة أقل من استهلاك الوقود، ونسبة 20 إلى 25 بالمئة أقل من انبعاثات الكربون مقارنة بالطائرات التي ستستبدل بها.



وكانت طيران الخليج قد كشفت في فبراير من العام الجاري عن استراتيجيتها الجديدة للأعمال، وخطط توسيع شبكة وجهاتها التي ستضم 8 وجهات جديدة، وتفاصيل أسطولها الجديد، وأفضل المنتجات والخدمات الجديدة التي تنوي الناقلة طرحها، واتجاهها العام للأعمال.



وسيدعم هذا الأسطول الجديد خطط طيران الخليج للتوسع والنمو في العام 2018 لتسيّر رحلاتها إلى 50 وجهة.



وستبدأ طيران الخليج في الصيف بتدشين رحلاتها إلى وجهاتها الجديدة التي تشمل بنغالور بدءاً من 1 مايو المقبل، والإسكندرية بدءاً من 10 يونيو، والدار البيضاء بدءاً من 11 يونيو، وباكو بدءاً من 12 يونيو، وأبها وتبوك بدءاً من 15 يونيو، وكالكوت بدءاً من 15 يونيو، وشرم الشيخ بدءاً من 16 يونيو المقبل.



أ.أ/ع ع/خ.أ



بنا 1825 جمت 05/04/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/04/05 - 30 : 09 PM