اختتام الملتقى الخليجي الـ11 لممارسي العلاقات العامة.. "السياحة السعودية" تفوز بالجائزة الذهبية والدكتورة العتيبي بجائزة الإنجاز المتميز المنامة في 05 أبريل / بنا / اختتمت مساء اليوم الخميس أعمال الملتقى الخليجي الحادي عشر لممارسي العلاقات العامة تحت شعار (مستقبل مهنة العلاقات العامة) والذي نظمه كل من جمعية العلاقات العامة البحرينية، و"أكت سمارت" لاستشارات العلاقات العامة، ذلك تحت رعاية سعادة المستشار نبيل بن يعقوب الحمر، مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام الرئيس الفخري لجمعية العلاقات العامة البحرينية، وبحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مدير عام مكتب سمو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والمستشار عيسى بن عبدالرحمن الحمادي مستشار شؤون الإعلام بديوان صاحب السمو الملكي ولي العهد، وجمع من مسئولي العلاقات العامة والإعلام بالمنطقة، وذلك بفندق ذَا غروف للمؤتمرات بجزر أمواج في مملكة البحرين.



واستهل الحفل بكلمة للدكتور فهد إبراهيم الشهابي رئيس جمعية العلاقات العامة البحرينية أمين عام الملتقى، والذي قال فيها "حرصنا هذا العام على تدشين الجائزة الذهبية للعلاقات العامة إلى جانب جائزة الإنجاز المتميز في مجال العلاقات العامة، ذلك تقديرًا منا للجهود المبذولة من كافة الجهات في منطقة الخليج العربي، والهادفة إلى تأطير وتطوير مهنة العلاقات العامة والإعلام، والتي وُجِّهت إلى المؤسسات المتميزة في هذا المجال، وذلك وفقًا لمعايير دولية تم وضعها بعناية، ومن خلال لجنة تقييم محترفة ومستقلة ومحايدة".



وأضاف الدكتور الشهابي: "نسبة للنجاح الكبير الذي شهدته مراحل تدشين الدورة الأولى للجائزة الذهبية للعلاقات العامة الخليجية، والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، فقد أوصت لجنة التقييم بتغيير مسمى الجائزة في الدورات القادمة إلى (جائزة الشراع الذهبي للعلاقات العامة)، وأن تتفرع من الجائزة الرئيسية فئات تشمل كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص وقطاع المنظمات الأهلية وقطاع وكالات العلاقات العامة وقطاع كذلك للأفراد".



تلا ذلك إعلان فوز معالي الدكتورة الشيخة مي بنت سليمان العتيبي، بجائزة الإنجاز المتميز في مجال العلاقات العامة للعام 2018م، وذلك لدورها في الترويج لمملكة البحرين كقبلة رائدة في مجال التعليم في المنطقة، حيث قام راعي الحفل بتسليمها الجائزة بحضور أمين عام الملتقى وبقية المسئولين.



بعدها قام الأستاذ سلطان البازعي، رئيس لجنة تقييم الجائزة الذهبية للعلاقات العامة الخليجية للعام 2018م، بإلقاء كلمة نيابة عن أعضاء لجنة التقييم، أعلن خلالها عن فوز الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية بالجائزة عن العام الحالي، حيث سلم راعي الحفل الجائزة لممثل الهيئة الأستاذ عبدالخالق الغامدي مدير الإعلام والتوعية بالتراث الوطني بالهيئة.



وفي سياقٍ متصل، عقدت اليوم، ورشة عمل تفاعلية تدريبية تحت عنوان (دور العلاقات العامة في إدارة الأزمات) قدمتها د. لولوة بودلامة، نائب رئيس جمعية العلاقات العامة البحرينية، حيث استعرضت من خلال الورشة ماهية الأزمة، وأبرز سماتها، ومراحل وأسباب نشوء الأزمة ومتطلبات إدارة الأزمة.



يُذكر بأن ملتقى هذا العام ضمَّ كذلك معرضًا مصاحبًا له، حيث شاركت فيه مختلف وكالات العلاقات العامة، والصحف، وشركات الخدمات المساندة، وذلك إِيمَانًا من جمعية العلاقات العامة البحرينية بالدور الهام الذي يلعبه كل من القطاعين العام والخاص في تطوير ممارسات العلاقات العامة.



ع إ ح/خ.أ/ع ع



بنا 1731 جمت 05/04/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/04/05 - 47 : 08 PM