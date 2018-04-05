مسلح يقتل 4 أكاديميين في إطلاق نار بجامعة عثمان غازي التركية أنقرة 5 أبريل/بنا/ قتل أربعة أكاديميين من جامعة عثمان غازي التركية اليوم الخميس على يد مسلح اعتبرهم أنصارا لرجل دين تتهمه الحكومة التركية بالوقوف وراء انقلاب فاشل عام 2016.



وذكرت وكالة (الأناضول) للأنباء الرسمية أن "الشرطة اعتقلت المهاجم في الجامعة الواقعة ببلدة اسكي شهر قرب العاصمة أنقرة"، بينما ذالت مصادر اخبارية أن المسلح استسلم على الفور ولم يحاول الفرار.



وقال رئيس جامعة عثمان غازي التركية حسن جونين إن المسلح كان باحثا في الجامعة وقتل بالرصاص نائب عميد كلية التربية، وأمين سر هيئة التدريس بالكلية وباحثا أكاديميا وعضوا بهيئة التدريس بها، معبرا عن اعتقاده بأن المهاجم كان يبحث عن العميد، الذي لم يكن في المبنى في ذلك الوقت، عندما دخل كلية التربية وفتح النار.



وقال جونين "هذا الشخص زعم أن بعض أعضاء الجامعة ينتمون لشبكة فتح الله كولن وسبق له إثارة هذه المزاعم في المحكمة".



وذكر جونين أن السلطات كانت تحقق في مزاعم المسلح حتى قبل واقعة إطلاق النار اليوم.



خ.أ



بنا 1625 جمت 05/04/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/04/05 - 32 : 07 PM