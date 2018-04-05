مراهق يكشف عن مزيد من الخطط الإرهابية بشأن تنفيذ هجوم في سوق للكريسماس في ألمانيا فيينا 5 أبريل/بنا/ أدلى مراهق في فيينا اليوم الخميس، بشهادته في محاكمة بشأن تنفيذ هجوم في سوق للكريسماس في ألمانيا قبل عامين، وكشف المراهق أنه لم يخطط فقط لهجوم انتحاري استهدف السوق ، ولكنه حاول أيضا قتل كاهن وذبح أناس في أحد المستشفيات.



وذكرت وكالة الانباء الالمانية (د ب ا) أن الصبي الألماني - العراقي يعد شاهداً رئيسياً في محاكمة ضد مراهق نمساوي / 19 عاماً/ يُزعم أنه حرضه على تنفيذ الهجوم على السوق في مدينة لودفيجسهافن في نوفمبر 2016م، مشيرة إلى أن الصبي البالغ من العمر 14 عاماً الآن لا يواجه، تهماً جنائية بسبب الهجوم الذي فشل في نهاية الأمر ، لأنه كان في الثانية عشرة من عمره فقط في عام 2016 ، بيد انه تم إيداعه بمؤسسة لرعاية الأحداث.



وشكك الصبي اليوم الخميس، في اتهام المدعي العام بأن المراهق الأكبر سنا كان له تأثير على خططه الإرهابية، وقال المراهق المرتبط بتنظيم (داعش) الإرهابي للمحكمة" كنت أقوم بصنع قنابل منذ أن كنت في التاسعة من عمري"، مضيفا في شهادته إنه قبل أن يختار سوق الكريسماس كهدف لقنبلته بدائية الصنع ، كان قد خطط أولاً لمهاجمة كنيسة.



وأردف الصبي قائلا:" ظننت أنني سأفعل ذلك مثل أصدقائي. لقد اختطفوا كاهناً وقطعوا رأسه، لقد اعتقدت أنني سأفعل الشيء ذاته"، وقال إنه اعتزم حينذاك قتل شخصين بفأس في أحد المستشفيات وأضرم النيران في المداخل لمنع الشرطة من الدخول.











خ.أ



بنا 1549 جمت 05/04/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/04/05 - 55 : 06 PM