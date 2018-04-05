معالي وزير الداخلية يستقبل الأمير أندرو دوق يورك ويشيد بالتعاون بين جامعة هيدرسفيلد والأكاديمية الملكية للشرطة المنامة في 05 أبريل/ بنا / قام صاحب السمو الملكي الأمير أندرو ألبرت كريستيان دوق يورك بالمملكة المتحدة الرئيس الفخري لجامعة هيدرسفيلد اليوم بزيارة إلى وزارة الداخلية، حيث كان في استقبال سموه، الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وذلك بحضور سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام وسعادة السيد سايمون مارتن سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين.

وقد رحب معالي الوزير بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير أندرو، والتي تأتي في إطار العلاقات التاريخية المتميزة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة ، والممتدة لأكثر من 200 عام ، مشيرا إلى أن مملكة البحرين ، بلد الأمن والسلام والمحبة والتسامح ، وتفتح أبوابها للجميع ، في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ، حفظه الله ورعاه.



وأعرب الوزير عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير أندرو الرئيس الفخري لجامعة هيدرسفيلد، مشيدا في ذات الوقت بما تتمتع به الجامعة من تاريخ عريق وسمعة دولية مرموقة ، وتعاونها مع الأكاديمية الملكية للشرطة في تنفيذ برنامج الماجستير في العلوم الأمنية ، والذي تم إعداده خصيصا ليتناسب مع احتياجات طلبة الأكاديمية ووفق الأساليب والمناهج العلمية المتطورة.



وقد التقى صاحب السمو الملكي دوق يورك، الرئيس الفخري لجامعة هيدرسفيلد بالمملكة المتحدة ومعالي وزير الداخلية بطلبة برنامج الماجستير في العلوم الأمنية ، والذي يتم تنفيذه في إطار الانفتاح على التجارب الشرطية العالمية الناجحة ، وبما يسهم في رفع مستوى المهارات القيادية لدى ضباط وزارة الداخلية وحل المشكلات الأمنية بطريقة علمية ، حيث يشارك في البرنامج 26 ضابطا.



وألقى العميد الركن الشيخ حمد بن محمد آل خليفة مساعد رئيس الأمن العام لشئون العمليات والتدريب كلمة أكد فيها على تطوير التدريب الأكاديمي للوصول إلى أعلى معايير الجودة وبناء علاقة قوية مع منظمات تنمية الموارد البشرية الإقليمية والدولية ، منوها إلى أن جامعة هيدرسفيلد، كانت داعمة للغاية من خلال إعداد هذا البرنامج ، بما يتفق واحتياجاتنا في البحرين، وهو ما يجعل البرنامج فريدًا من نوعه.





ع إ ح/خ.أ



بنا 1514 جمت 05/04/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/04/05 - 24 : 06 PM