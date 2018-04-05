تابع التجهيزات الإعلامية والفنية لتغطية الفورمولا 1 وكيل وزارة الإعلام: حلبة البحرين الدولية صرح رياضي واقتصادي متكامل المنامة في 05 أبريل/ بنا / أشاد سعادة السيد عبدالرحمن محمد بحر وكيل وزارة شؤون الإعلام بحلبة البحرين الدولية "موطن رياضة السيارات في الشرق ‏الأوسط"، وجاهزيتها لاحتضان سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 خلال الفترة من 6-8 أبريل الجاري، باعتبارها أحد الصروح الرياضية والاقتصادية والحضارية المتكاملة خلال العهد الزاهر لصاحب ‏الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.‏

وذلك خلال استقبال سعادة الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية السيد عبدالرحمن محمد بحر وكيل وزارة شؤون الإعلام، يرافقه عدد من الوكلاء المساعدين والمدراء العامين والمدراء في زيارته التفقدية لجاهزية المنصات الإعلامية التابعة لوزارة شؤون الإعلام في حلبة البحرين الدولية، حيث أشار الوكيل إلى حرص الوزارة بتوجيهات من سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام على تقديم كافة الخدمات والتسهيلات لإنجاح التغطية الإعلامية لهذا الحدث الرياضي العالمي وإبراز الفعاليات الترفيهية والفنية المصاحبة له وسط حضور جماهيري كبير مرتقب من المواطنين وزوار البحرين من مختلف أنحاء العالم.



وتابع آخر الاستعدادات والتجهيزات الإعلامية والفنية والتقنية لتغطية فعاليات الفورمولا1، مؤكدًا جاهزية الوزارة و للعام الثاني على التوالي لتقديم تغطية تليفزيونية وإذاعية مميزة من قلب الحدث تبرز مظاهر الاحتفالات والفعاليات الفنية والترفيهية المصاحبة للسباقات داخل حلبة البحرين الدولية، منوهًا إلى تخصيص استوديو إذاعي مؤقت في مقر الحلبة مجهز ‏بالإمكانات الفنية والتقنية، وبث رسائل تلفزيونية يومية ولقاءات مع المسؤولين والخبراء على شاشة تلفزيون البحرين والقناة الرياضية.



وتوجه سعادة السيد عبدالرحمن محمد بحر وكيل وزارة شؤون الإعلام بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية على تعاونها في إنجاح هذا الحدث العالمي بالتعاون مع حلبة البحرين الدولية، بما يعكس الوجه الحضاري المشرق لمملكة البحرين وقدراتها التنظيمية المتميزة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى، وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي ‏الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والدعم اللامحدود من صاحب السمو الملكي الأميـر ‏سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس ‏الوزراء.





ع إ ح/ع ذ



بنا 1513 جمت 05/04/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/04/05 - 40 : 06 PM