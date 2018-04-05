كبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة الصديقة يقوم بزيارة إلى المتحف العسكري لقوة دفاع البحرين‎ المنامة في 05 أبريل/ بنا / قام الفريق السير جون لورمير JOHN LORMER كبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة الصديقة والوفد المرافق له، اليوم الخميس، بزيارة إلى المتحف العسكري لقوة دفاع البحرين، حيث كان في الاستقبال العميد عادل عبداللطيف الرميحي مساعد مدير الإعلام والتوجيه المعنوي.

وخلال الزيارة أطلع الوفد على مختلف قاعات وأقسام المتحف، والتي تضم تشكيلة من المقتنيات الأثرية والرسومات والنماذج التي تعد سجلاً توثيقياً للتاريخ العسكري البحريني لمختلف المراحل التي مرت بالبحرين وصولاً لحاضر قوة الدفاع.





ع إ ح/ع ذ



بنا 1507 جمت 05/04/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/04/05 - 13 : 06 PM