وكيل الصحة يتفقد استعدادات وتجهيزات الفرق الطبية بحلبة البحرين الدولية... قبل إنطلاق سباق جائزة البحرين الكبرى .. المنامة في 05 أبريل / بنا / أشاد سعادة الدكتور وليد بن خليفة المانع وكيل وزارة الصحة باستعدادات الفريق الطبي المعني بسباق الفورمولا ون، ونجاح تجربة تمرين الإخلاء الطبي التي أطلع عليها مساء اليوم بمضمار حلبة السباق الدولية، والتي تم تنفيذها في تمام الساعة الثالثة مساء اليوم الخميس، بحضور الدكتور محمد أمين العوضي الوكيل المساعد لشئون المستشفيات وكل من عضو اللجنة الدولية الطبية الدائمة والطبيب المسئول عن عملية الإخلاء الطبي لدى F1، واللذان أبديا إعجابهم واستحسانهم للتجربة الناجحة التي قاموا بها في وقت قياسي وبحسب الإشتراطات ومتطلبات الإتحاد الدولي لرياضة سباق السيارات. حيث أكد المسؤولون عن الحلبة استعداد الفريق الطبي الكامل وقدموا عددا من النصائح لتطوير عمل الفريق الطبي.



وقد عبّر وكيل وزارة الصحة عن فخره بوجود مثل هذا الطاقم الطبي المتفاني المتدرب، موجها إلى الاستمرار في العطاء لما فيه خير البلاد، ورفع اسم مملكة البحرين عاليا من خلال انجاح منافسات السباق وجعله الافضل دائما، وخلال زيارة وكيل الصحة قام بزيارة تفقدية للفريق الطبي المعتمد بحلبة سباقات الفورمولا ون وكان في استقباله رئيس الفريق الطبي لدى الإتحاد الدولي للسيارات الدكتورة أمجد عبيد ونائبته الدكتورة رقية عيسى والأعضاء التابعين لوزارة الصحة.



واطلع وكيل الصحة على المركز الطبي الدائم في حلبة البحرين الدولية والذي تقوم وزارة الصحة بتشغيله وتأمين معداته الطبية وأجهزته طوال السنوات الماضية، وقام بزيارة الفرق الطبية بالعيادات المخصصة لزوار الحلبة والبالغ عددها 10 عيادات طبية موزعة على الحلبة، وكذلك مواقع فرق الإنقاذ وسيارات الاسعاف التي خصصت في مضمار حلبة السباق، حيث تأكد من جاهزية الفريق لهذا الحدث الهام، والتقى بأعضاء اللجنة الدولية الطبية الدائمة، واستمع سعادته منهم عن مدى تميز الفريق الطبي البحريني. وخلال الزيارة الميدانية زار وكيل الصحة غرفة التحكم الرئيسية بالحلبة وعبر عن مدى أعجابه بالتنظيم والترتيب والاستعدادات والتي تسير على قدم وساق قبل انطلاق هذا الحدث الهام، والتسهيلات التي تقدم للفرق الطبية داخل حلبة البحرين.



ويضم الفريق الطبي عددا من التخصصات المختلفة من أطباء ومسعفين وغيرهم، ويعمل الفريق على تقديم خدمات في حلبة الفور مولا واحد بالتعاون مع جهات أخرى مثل قوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، وممثلين عن فريق الطيران الملكي وذلك لنقل المرضى. وقد تم الترتيب مع كافة مستشفيات مملكة البحرين عبر خطة تمكن من الاستغلال الأمثل لكل الخدمات الصحية التي تساعد للتعامل مع أي حوادث طارئة. كما وسيعمل مجمع السلمانية الطبي على توفير كافة الخدمات الطبية دون التأثير على الخدمات الأخرى المقدمة للمرضى، مؤكدا أن الفريق الطبي البحريني وبتجهيزاته يعد من أوائل الفرق العالمية المتميزة في سباقات الفورمولا ون.



وذكرت وزارة الصحة أن الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة يتكون من 200 مشارك وهناك 5 عيادات كبرى للجمهور، كما وهناك 5 عيادات مصغرة للجمهور في مواقع الترفيه (pending area)، ويتشكل الفريق الطبي من 5 أقسام القسم الأول فريق الإسعاف والثاني فريق التدخل الطبي السريع، وفريق استخراج المصاب، وفريق الأطباء المشاة، والفريق الطبي، ويذكر أن هناك تخصصات مختلفة يضمها الفريق فهناك أطباء للجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية، وجراحة العظام، وجراحة التجميل والحروق، وأخصائي قلب ودكتور للأشعة وصيدلاني وأخصائي تخدير، وفني تخدير وفريق طوارئ من الممرضين. وقد قام الفريق الطبي على مدى الـ 4 شهور الماضية بتلقي التدريبات والورشة الخاصة بالاستعداد لحدث الفورمولا واحد مثل التدريب على كيفية استخراج المصاب من موقع الحادث، والقواعد التي يجب أن يلم بها الأطباء خلال تواجدهم في مضمار السباق، كما تم عقد ورشة تدريبية برعاية وزيرة الصحة الاستاذة فائقة بنت سعيد الصالح شارك فيها نحو 200 شخصا ضمن استعدادات الفريق الطبي للفورمولا واحد.



وفي ختام الزيارة شكر وكيل الصحة الفرق الطبية التي أظهرت بمستوى من الأداء المتميز، مبدياً إعجابه وتقديره لمستوى الجاهزية، موجها هذه الكوادر ببذل ما بوسعهم للظهور بأفضل صورة وذلك للحفاظ على مستوى الفريق الطبي البحريني المتميز.



أ.أ/خ.أ/ع ذ



بنا 1506 جمت 05/04/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/04/05 - 09 : 06 PM