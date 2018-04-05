الكويت تدعو إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة الإلكترونية فيينا في 5 ابريل / بنا / دعت دولة الكويت اليوم الخميس الى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة الالكترونية من خلال إيجاد صك دولي شامل تحت مظلة الأمم المتحدة.



وفي مداخلة للسكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة الكويت في فيينا نواف الرجيب أمام أعمال الدورة الرابعة لفريق الخبراء المعني بإجراء دراسة شاملة عن الجريمة الإلكترونية المنعقدة في فيينا، قال ان دولة الكويت حرصت على مواكبة التطور التكنولوجي من خلال سن مجموعة تشريعات تهدف لحماية امن الوطن والمواطن من المخاطر الارهابية والافعال الاجرامية المنبثقة من الاستخدام غير المشروع للوسائل التكنولوجية.



وأوضح الرجيب في مداخلته التي نقلتها وكالة الانباء الكويتية "كونا"، أن المجتمع الدولي يفكر منذ سنوات اما في إمكانية إيجاد اتفاقية دولية لمكافحة الجرائم الالكترونية او في الاكتفاء بالاتفاقيات الدولية القائمة ذات الصلة.



واضاف ان دولة الكويت شدد في هذا الصدد على ان "الواقع يفرض علينا إيجاد صك دولي شامل معني بمكافحة الجريمة الالكترونية" مشيرة الى "أهمية تفعيل أوجه التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي باستخدام الوسائل الحديثة للتصدي للجرائم الالكترونية ولتحقيق الاستقرار الآمن مع الأخذ بعين الاعتبار سيادة الدول.



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بنا 1416 جمت 05/04/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/04/05 - 20 : 05 PM