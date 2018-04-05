لدى وضع سموه لحجر أساس مشروع بناء قاعة مقبرة الزلاق..سمو محافظ المحافظة الجنوبية: نحرص على تنفيذ المشاريع الخدمية الهادفة العائدة بالنفع والخير على المواطنين المنامة في 05 أبريل / بنا / قام سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بوضع حجر الأساس لمشروع بناء قاعة مقبرة الزلاق وذلك بحضور سعادة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية والعميد حمد علي المري مدير عام مديرية شرطة المحافظة الجنوبية وعدد من مواطني قرية الزلاق.



وأوضح سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظة المحافظة الجنوبية بأن هذا المشروع الخدمي الخيري يأتي ضمن حزمة من المبادرات و المشاريع التنموية و الخدمية التي تبنتها المحافظة الجنوبية بمباركة من صاحب السمو الملكي الوالد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر والتي ستواصل العمل بكل جهد ومثابرة لمتابعة تنفيذ بقية المشاريع الأخرى، مؤكداً سموه أن هذا المشروع التنموي ليس إلا باكورة لمشاريع إنسانية و خيرية تعكف المحافظة على تنفيذها وفق خطة تنموية شاملة لتطوير الخدمات و المرافق في المحافظة الجنوبية بما يلبي احتياجات وتطلعات المواطنين، حيث سيشتمل المشروع اضافة الى القاعة تطوير وتجديد المسجد القريب منها بالمرافق والمواقف المصاحبة له.



وقام بعد ذلك سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بجولة تفقدية لقرية الزلاق للوقوف على أهم المتطلبات المعيشية والخدمية في المنطقة التقى خلالها بعدد من المواطنين حيث استمع سموه الى ملاحظات واحتياجات المواطنين مؤكداً سمو محافظ المحافظة الجنوبية حرص ومتابعة المحافظة في تلمس احتياجات المواطنين عن قرب ومن خلال الزيارات الميدانية المباشرة للوقوف على الصورة الواقعية للحياة اليومية التي يعايشونها ، مشيراً سموه الى الاهتمام البالغ الذي توليه المحافظة الجنوبية في تحقيق كل ما يتماشى ويتناسب مع المواطنين في قرية الزلاق وباقي مناطق المحافظة بصورة عامة وبالشكل الذي يحفظ الترابط والنسيج الاجتماعي ، وبين سمو محافظ المحافظة الجنوبية بأن المحافظة ماضية في المبادرات والبرامج الاستثنائية المعززة للمردود الإيجابي العائد بالخير والمنفعة على المواطنين.



من جانبه عبر سعادة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية عن خالص شكره وتقديره لسمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة ال خليفة محافظ المحافظة الجنوبية على تفضله بوضع حجر أساس مشروع بناء القاعة وهو الامر الذي ليس بالغريب والجديد على سمو محافظ المحافظة الجنوبية لما عهده الجميع من مبادرات وأعمال متواصلة مرتبطة بالعمل الخيري مشيراً الى عظم أجر العمل المترتب من هذا المشروع والاستفادة الكبيرة التي سيحققها لمنفعة الناس، كما أشاد مواطني قرية الزلاق بالزيارة التفقدية التي قام بها سمو محافظ المحافظة الجنوبية عبر الالتقاء والسؤال عنهم بشكل مباشر الامر الذي ساهم في تعزيز التأكيد على أن المحافظة الجنوبية جهة تمثل المواطنين والأهالي و تنقل آراءهم وتطلعاتهم وتتابع تنفيذ احتياجاتهم مع الجهات المعنية.





أ.أ/ع ذ



بنا 1406 جمت 05/04/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/04/05 - 19 : 05 PM