سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر جوابية من رئيس مجلس إدارة نادي المنامة الرياضي المنامة في 5 ابريل / بنا / تلقى حضرة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر برقية شكر جوابية من السيد زهير إسماعيل كازروني رئيس مجلس إدارة نادي المنامة الرياضي وذلك ردا على برقية سموه المهنئة بمناسبة فوز فريق كرة السلة بنادي المنامة بلقب بطولة كأس خليفة بن سلمان للموسم الرياضي 2017/2018 هذا نصها:



سيدي حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،



يشرفني يا صاحب السمو وبكل الولاء والوفاء والاعتزاز باسمي وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء وكافة منتسبي نادي المنامة الرياضي أن نرفع إلى مقام سموكم الكريم خالص شكرنا وعظيم تقديرنا على لفتتكم الكريمة بتهنئة نادي المنامة بمناسبة فوز فريق كرة السلة بلقب بطولة كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة للموسم الرياضي 2017/2018م.



ولقد كانت لبرقيتكم وتهنئتكم بالغ الأثر في نفوسنا جميعا وهي دعم مميز للحركة الشبابية والرياضية في البحرين بصفة عامة ولنادي المنامة الرياضي بصفة خاصة هذه الحركة التي تلقى من سموكم كل الدعم والمؤازرة والمساندة.



سيدي صاحب السمو.. ان اهتمامكم بالقطاع الشبابي والرياضي في مملكتنا الغالية البحرين إنما هو تأكيد من لدن سموكم لأهمية هذا القطاع الذي يكمل مختلف قطاعات العمل والانتاج في وطننا الغالي والتي شملتموها سموكم في الخطة التنموية الشاملة لحكومتكم الرشيدة، وإننا جميعاً يا صاحب السمو لنفخر بهذه اللفتة الغالية على نفوسنا جميعاً.



ونؤكد يا سيدي صاحب السمو على الجهود التي يبذلها سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة والتي ساهمت في عمل النقلة النوعية للعبة والطفرة الكبيرة التي جاءت في عهده الميمون، وهذا بفضل دعمكم وتوجيهاتكم، وكانت آخرها توجيهاتكم بمضاعفة مكافآت الفائزين بالبطولة والتي لها بالغ الأثر في تطوير ودعم اللعبة والارتقاء بها إلى أعلى المراتب والمستويات.



يا صاحب السمو نعاهدكم حفظكم الله على ان نكون دائما العاملين المخلصين في حقل الشباب والرياضة واننا نجد أن ما نقوم به ما هو إلا جزء من مسئوليتنا الوطنية، مؤكدين أننا جميعاً رهن إشارتكم دائماً معاهدين سموكم بأننا لن ندخر أبداً أي وسع من أجل خدمة مملكتنا الغالية مجددين صادق عهدنا لسموكم حفظكم الله.



ودمتم يا صاحب السمو بحفظ الله سالمين موفقين ،،،





زهير إسماعيل كازروني

رئيس مجلس إدارة نادي المنامة الرياضي





ع إ ح/ع ذ



بنا 1353 جمت 05/04/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/04/05 - 04 : 05 PM