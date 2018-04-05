سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر من رجل الاعمال فؤاد شويطر المنامة في 05 أبريل / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية شكر وتقدير من رجل الأعمال فؤاد حسين شويطر، وذلك بمناسبة زيارة سموه الميدانية لمدينة المحرق، هذا نصها:

سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعاه رئيس الوزراء الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد..

فإنه ليشرفني يا صاحب السمو أن أرفع إلى مقامكم الكريم أسمى آيات الشكر والاعتزاز والتقدير لما قمتم به من زيارة ميدانية ميمونة لعدد من المشاريع التنموية في المحرق، وذلك في إطار ما تولون سموكم حفظكم الله، من حرص على مواصلة تعزيز وتطوير مختلف المشروعات التنموية في البلاد.

ولقد كانت لتوجيهات سموكم البناءة والتي تعكس رؤية قائد حكيم سواء بافتتاح سوق المحرق المركزي قبل الربع الأخير من العام الحالي واتمام المرحلة الأولى من مشروع الواجهة البحرية غرب المحرق خلال عام واحد والإسراع في تنفيذ الموقف المتعدد للسيارات، أطيب الأثر سواء للمجتمع التجاري أو المواطنين في المحرق.



وانه ليسرني بإسم جميع أبناء المحرق المحبين لسموكم أن نرفع إلى سموكم خالص آيات الفخر والاعتزاز، داعين المولى عز وجل أن يحفظكم ويسبغ عليكم موفور الصحة والسعادة وطول العمر لمواصلة مسيرتكم الخيرة التي تقودونها سموكم بكل الحكمة والاقتدار في بناء نهضة وتقدم بلدنا الحبيب.



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.







أ.أ/خ.أ



بنا 1351 جمت 05/04/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/04/05 - 07 : 05 PM